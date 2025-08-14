Fuerzas Militares estadounidenses llegaron al mar Caribe para combatir los cárteles de droga latinoamericanos

Para acercase a su objetivo de fortalecer los controles fronterizos y golpear a los cárteles de la droga en Latinoamérica, Estados Unidos inició el despliegue de tropas aéreas y navales en el mar caribe meridional; es decir, en límites con Sudamérica y las costas de Colombia, Venezuela y Panamá, a mediados de agosto del 2025.

Así lo habrían dado a conocer fuentes anónimas a la agencia de noticias Reuters e indicaron que no es la primera vez que el presidente Donald Trump considera la utilización del ejército estadounidense para hacer frente a los grupos criminales que su administración incluyó en la lista de organizaciones terroristas internacionales, como ocurrió a inicios del 2025 con el Cartel de Sinaloa (México) y el Tren de Aragua (Venezuela).

Según precisaron, “este despliegue tiene como objetivo afrontar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narco-terroristas especialmente designadas en la región”.

No es la primera vez que la administración Trump despliega sus tropas para luchar contra el narcotráfico en la región:

De acuerdo con las fuentes, que pidieron mantenerse en el anonimato, en los últimos meses, dos buques de guerra estadounidenses fueron desplegados para combatir el narcotráfico en mar abierto.

Las operaciones serían coordinadas por el pentágono y se sumarían a una serie de esfuerzos de los Estados Unidos por vigilar a los cárteles de la droga en Latinoamérica, como hicieron en México con sus tropas aéreas.

México descartó que tropas estadounidenses puedan combatir el narcotráfico en su territorio:

Antes de que tropas estadounidenses fueran desplegadas en el mar Caribe, empezó a rumorares que una orden ejecutiva secreta, emitida por Donald Trump, ordenaba acciones concretas contra los cárteles de México.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió: "Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente (…) Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a intervenir en nuestro territorio".