Maduro propone unir las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela en la frontera para luchar contra el narcotráfico

Como un baldado de agua fría cayó entre algunos sectores de la política colombiana la propuesta del líder del régimen chavista Nicolas Maduro de unir las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela en la frontera para “luchar” contra el narcotráfico.

El tres veces presidente del país vecino habló sobre la necesidad de “Unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo de Táchira y Zulia hasta La Guajira”.

E, incluso, aseguró que “Venezuela es un país libre de cultivo de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente (...) este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio”.

¿Qué respondió el presidente Petro?

Tras el revuelo causado por las declaraciones de Maduro, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, antes Twitter, en donde insistió que “Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado. El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente”.

Según dijo, su orden desde que llegó a la presidencia “es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero. Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”.

Exministros de la Defensa advierten sobre los riesgos de aceptar la propuesta de Maduro:

Luego de que los Estados Unidos aumentarán la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro por supuestos nexos con la organización terrorista vinculada con el narcotráfico el cartel de los Soles, exministros de la Defensa advirtieron sobre los riesgos de unir el ejército colombiano con el de Venezuela:

“Esa alianza con Venezuela es muy peligrosa. Eso que está haciendo Petro con Maduro que, a propósito, forma parte de lo que se llama el cartel de los Soles —una organización de carácter terrorista y narcotraficante— es muy grave. Están, básicamente, manoseando a las instituciones, manoseando a Colombia”, manifestó Juan Carlos Pinzón.

Y el exministro de la Defensa de Iván Duque, Diego Molano, señaló: “Es un peligro y una amenaza que, al contrario, en vez de tener operaciones conjuntas, le permite al narcotráfico seguir operando en esta zona, porque del lado venezolano tiene la protección de la Guardia Bolivariana y actúan de forma conjunta. Fue el ELN el que, a principios de este año, propicio y movilizó parte importante de sus integrantes para generar un desplazamiento forzado de más de 50.000 personas”.