CANAL RCN
Colombia Video

Maduro propone unir las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela en la frontera para luchar contra el narcotráfico

El líder del régimen chavista aseguró que del lado venezolano no hay cultivo de Coca y su país tiene un récord de incautación.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
05:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Como un baldado de agua fría cayó entre algunos sectores de la política colombiana la propuesta del líder del régimen chavista Nicolas Maduro de unir las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela en la frontera para “luchar” contra el narcotráfico.

El tres veces presidente del país vecino habló sobre la necesidad de “Unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo de Táchira y Zulia hasta La Guajira”.

Político mexicano tendría la prueba de los nexos de Nicolás Maduro con el Cartel de Sinaloa
RELACIONADO

Político mexicano tendría la prueba de los nexos de Nicolás Maduro con el Cartel de Sinaloa

E, incluso, aseguró que “Venezuela es un país libre de cultivo de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente (...) este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio”.

¿Qué respondió el presidente Petro?

Tras el revuelo causado por las declaraciones de Maduro, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, antes Twitter, en donde insistió que “Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado. El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente”.

Según dijo, su orden desde que llegó a la presidencia “es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero. Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”.

Las razones por las que Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por Nicolás Maduro
RELACIONADO

Las razones por las que Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por Nicolás Maduro

Exministros de la Defensa advierten sobre los riesgos de aceptar la propuesta de Maduro:

Luego de que los Estados Unidos aumentarán la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro por supuestos nexos con la organización terrorista vinculada con el narcotráfico el cartel de los Soles, exministros de la Defensa advirtieron sobre los riesgos de unir el ejército colombiano con el de Venezuela:

“Esa alianza con Venezuela es muy peligrosa. Eso que está haciendo Petro con Maduro que, a propósito, forma parte de lo que se llama el cartel de los Soles —una organización de carácter terrorista y narcotraficante— es muy grave. Están, básicamente, manoseando a las instituciones, manoseando a Colombia”, manifestó Juan Carlos Pinzón.

Y el exministro de la Defensa de Iván Duque, Diego Molano, señaló: “Es un peligro y una amenaza que, al contrario, en vez de tener operaciones conjuntas, le permite al narcotráfico seguir operando en esta zona, porque del lado venezolano tiene la protección de la Guardia Bolivariana y actúan de forma conjunta. Fue el ELN el que, a principios de este año, propicio y movilizó parte importante de sus integrantes para generar un desplazamiento forzado de más de 50.000 personas”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Icfes

Pruebas Saber 11 del Icfes: anuncian nueva fecha para quienes no pudieron presentarlas

Disidencias de las Farc

Disidencias estarían detrás del ataque a una casa de familiares del gobernador de Caquetá: ¿qué se sabe?

Luis Carlos Galán

Inició el juicio contra dos exgenerales de la Policía y un exagente del DAS por magnicidio de Galán

Otras Noticias

Artistas

Reconocido cantante fue arrestado en las últimas horas: este es el delito del que se le acusa

El cantante tuvo problemas con la justicia en la madrugada de este 12 de agosto de 2025. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió?

Turismo

Colombianos tendrán descuentos de hasta el 50% en el último fin de semana de cada mes: así funcionará

Durante estos fines de semana, los visitantes de sitios culturales y turísticos de carácter público tendrán descuentos.

Copa Libertadores

Nacional sueña: Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Copa Libertadores

Artistas

Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?