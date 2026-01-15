CANAL RCN
Deportes

En impactante video, futbolistas protagonizaron fuerte pelea con vecinos en Brasil: hay polémica

Tres futbolistas argentinos de Fortaleza se vieron involucrados en esta trifulca.

Pelea futbolistas en Brasil
Foto: Captura Pantalla @Rodrigooow_

Noticias RCN

enero 15 de 2026
11:20 a. m.
Lo que comenzó como una celebración privada para recibir el año 2026 terminó en un escándalo mediático que sacude al fútbol brasileño. Tres futbolistas argentinos pertenecientes a la plantilla del Fortaleza Esporte Clube se encuentran bajo investigación tras protagonizar una brutal pelea con vecinos en un exclusivo condominio de Eusébio, en la región metropolitana de Fortaleza.

Los implicados en el altercado son el lateral derecho Eros Mancuso, el mediocampista Tomás Pochettino y el delantero José "Tucu" Herrera.

Según los informes policiales y los testimonios recabados, la disputa se originó en la madrugada del 1 de enero, cuando un grupo de residentes se acercó a la vivienda de Mancuso para solicitar que bajaran el volumen de la música, que se mantenía a niveles elevados desde la noche anterior.

Impactantes imágenes de la pelea de los futbolistas en Brasil

El conflicto escaló rápidamente de las palabras a la violencia física. De acuerdo con la denuncia interpuesta por uno de los vecinos ante la Policía Civil del Estado de Ceará, los futbolistas habrían reaccionado de forma agresiva ante el reclamo.

El testimonio más impactante proviene de un residente que asegura haber sido mordido en la nariz por Eros Mancuso durante el forcejeo, una acusación que ha dado la vuelta al mundo por su naturaleza inusual.

Por su parte, los futbolistas sostienen una versión diametralmente opuesta. A través de sus redes sociales, Mancuso emitió un comunicado alegando que fue víctima de una invasión de morada.

Según el jugador, un vecino "fuera de sí" ingresó por la fuerza a su domicilio, rompió una puerta y profirió insultos y amenazas contra su familia y amigos. "Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la violencia física y tuvimos que llamar a la policía", afirmó el defensor ex-Boca Juniors.

En las últimas horas, se han viralizado grabaciones de cámaras de seguridad que muestran la magnitud de la gresca. En las imágenes se observa un grupo de al menos nueve personas involucradas en una trifulca generalizada.

Allí hubo un intercambio de golpes de puño, empujones y el uso de objetos domésticos, como sillas de plástico, como armas.

