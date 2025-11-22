Arrestaron al expresidente brasileño Jair Bolsonaro para evitar una fuga del país

La detención de Jair Bolsonaro abrió un nuevo capítulo en la crisis política brasileña, luego de que la Policía Federal confirmara la captura preventiva del exmandatario en medio de alertas sobre un eventual plan para abandonar el país.

Fuentes judiciales de CNN señalaron que la medida fue tomada ante la sospecha de que la detención de Jair Bolsonaro evitaría una fuga coordinada por sectores cercanos al también exsenador.

Según las autoridades, el operativo se llevó a cabo en la residencia del exjefe de Estado en Brasilia, en cumplimiento de una orden del Supremo Tribunal Federal (STF).

La solicitud se originó dentro de la misma Policía Federal, que venía monitoreando movimientos anómalos en torno al exmandatario, quien cumple arresto domiciliario tras haber sido condenado por su papel en la intentona golpista de 2023.

¿Por qué se ordenó la detención de Jair Bolsonaro en Brasil?

El STF evaluó información de inteligencia que apuntaba a un riesgo elevado de fuga. Entre las alertas estuvo la organización de una vigilia convocada por Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente, frente al conjunto residencial donde este permanece recluido.

La concentración estaba prevista para extenderse por varios días y movilizar a miles de simpatizantes, lo que, según el tribunal, podía facilitar una salida clandestina en medio del caos.

RELACIONADO Impresionantes videos muestran cómo fue el accidente de un avión de combate en Dubái

Además, los magistrados fueron informados de una anomalía detectada en la tobillera electrónica que porta el exmandatario.

El reporte sugería que Bolsonaro habría intentado manipular el dispositivo, un hecho considerado determinante para proceder con la medida preventiva.

¿Qué consecuencias judiciales enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro?

El expresidente cumple una condena de 27 años por cinco cargos, entre ellos conspiración, organización criminal, atentado contra el orden democrático y dañar bienes públicos protegidos durante el asalto a edificios gubernamentales por parte de sus partidarios el 8 de enero de 2023.

La Corte Suprema, con mayoría de votos, lo declaró culpable de haber promovido un plan para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

RELACIONADO Secuestran a varios estudiantes y docentes en una escuela católica de Nigeria

Pese a ello, Bolsonaro insiste en que es víctima de una persecución política. Sin embargo, la detención de Jair Bolsonaro agrava su situación jurídica en un momento en el que también varios exmilitares y un agente federal han sido sentenciados por su participación en la fallida conspiración.