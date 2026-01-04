Seis países rechazaron el operativo de EE.UU. en Venezuela: precedente sumamente peligroso

En un comunicado conjunto, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España manifestaron su rechazo a la operación ejecutada por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro.

El documento, emitido de forma urgente a través de sus respectivas cancillerías, califica la acción militar como una violación directa a la soberanía y la autonomía política de la nación sudamericana.

Cancillería rechazó las acciones militares de EE.UU. para capturar a Maduro

Para los países firmantes, el uso de la fuerza en territorio venezolano representa un "precedente sumamente peligroso" que pone en jaque la estabilidad de toda la región. La alianza diplomática subrayó que estas maniobras contravienen los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, específicamente la prohibición del uso de la fuerza armada y el respeto a la integridad territorial.

Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil

Las naciones subrayaron que América Latina y el Caribe deben preservarse como una "zona de paz", donde las controversias se resuelvan mediante el respeto mutuo y la no intervención externa.

Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y un apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana

Países mostraron su preocupación por la manera de actuar de EE.UU.

El bloque internacional fue enfático al señalar que la crisis venezolana solo puede hallar una salida democrática a través de un proceso político inclusivo y liderado por sus propios ciudadanos.

En este sentido, solicitaron la intervención inmediata del Secretario General de las Naciones Unidas para desescalar las tensiones y evitar una crisis humanitaria mayor.

Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención y hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional

Finalmente, el comunicado expresó una profunda preocupación ante posibles intentos de control o apropiación externa de los recursos naturales y estratégicos de Venezuela.

RELACIONADO Se conocen las primeras imágenes de Nicolás Maduro en una sede de la DEA tras ser capturado

"Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos"