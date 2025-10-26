Capturan a dos sospechosos del millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

La Policía de Francia confirmó este domingo la captura de dos sospechosos por el robo de las joyas de la corona ocurrido el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre, un atraco que conmocionó al mundo por su audacia y precisión.

Según las autoridades, ambos hombres, de unos 30 años y procedentes de la región de Seine-Saint-Denis, ya eran conocidos por las fuerzas de seguridad por delitos previos de robo. Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto París-Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia; el otro fue capturado poco después en las afueras de la capital francesa.

Los dos permanecen bajo custodia por los delitos de robo organizado y conspiración criminal, cargos por los cuales podrían ser retenidos hasta 96 horas.

El robo que sacudió al Louvre

El asalto, cometido a plena luz del día, duró solo unos minutos. Los ladrones utilizaron una grúa de un camión de mudanzas robado y herramientas de corte para ingresar a la galería donde se exhibían joyas históricas.

Durante la huida dejaron caer una corona adornada con diamantes y esmeraldas, pero lograron escapar con ocho piezas, entre ellas un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

La directora del museo reconoció que los delincuentes aprovecharon un “punto ciego” en el sistema de seguridad del edificio, aunque cámaras externas permitieron rastrear parte de su recorrido. En el lugar del robo se hallaron guantes, herramientas y un chaleco reflectivo con huellas y ADN.

Preocupación por las joyas desaparecidas

El ministro del Interior, Laurent Núñez, celebró los avances en la investigación, pero manifestó su preocupación por el destino de las joyas, que podrían haber sido desmontadas o fundidas.

“El botín suele terminar en el extranjero, pero confío en que esta vez no sea así”, señaló en declaraciones al diario La Tribune Dimanche.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, anunció la revisión completa de los protocolos de seguridad del Louvre y propuso la creación de un fondo de emergencia de 50 millones de euros para proteger el patrimonio nacional.

El espectacular robo se suma a una reciente ola de asaltos en museos franceses, entre ellos el de Historia Natural de París, donde se sustrajeron pepitas de oro valoradas en 1,5 millones de dólares.

El caso del Louvre continúa bajo investigación, mientras más de 100 agentes trabajan en la búsqueda de las joyas y posibles cómplices.