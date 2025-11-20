Capturan a uno de los pandilleros que se fugó de una cárcel en Guatemala

En las últimas horas, la Policía de Guatemala capturó a Ever Jonathan Sinay Dionicio, llamado en el mundo delictivo como ‘Cartoon’. A sus 43 años, era la cabeza (ranflero) de Crazy Gánster, estructura vinculada a Barrio 18.

Su arresto se llevó a cabo en la aldea Las Anonas en San José de Pinula. Para las autoridades, él era uno de los líderes pandilleros más importantes que estaban siendo buscados.

20 presos de Barrio 18 se escaparon

Cabe recordar que ‘Cartoon’ fue uno de los 20 presos que se escaparon de la cárcel Fraijanes II hace pocos días. Justamente su captura se dio a escasos metros del centro penitenciario.

Este hecho ocurrió el 12 de octubre. Los presos, que hacen parte de Barrio 18, lograron huir de una de las cárceles con más seguridad. Los detalles aún son confusos, aunque se tiene la sospecha de que los funcionarios habrían sido cómplices.

Apoyo de Estados Unidos en la recaptura

Cuatro días después, fueron capturados cuatro de ellos. Sin embargo, para dar con resultados más efectivos, se le solicitó ayuda al Gobierno de Estados Unidos. El ministro Marco Antonio Villeda estuvo detrás de la gestión.

Hubo visto bueno y la nación norteamericana desplegó a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, la cual surgió durante el primer mandato de Donald Trump en 2019. Además, una delegación del FBI arribó a territorio guatemalteco.

El Departamento de Estado apunta que Barrio 18 es una de las pandillas más grandes en la región. Sus tentáculos no están exclusivamente en Guatemala, sino en El Salvador y Honduras.

Del mismo modo, Insight Crime detalla que el origen de la pandilla fue en Los Ángeles, pero se extendió por Centroamérica. Las políticas fuertes en California hicieron que tuviera que expandirse por la zona fronteriza con México.