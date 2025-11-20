CANAL RCN
Internacional

Capturan a uno de los pandilleros que se fugó de una cárcel en Guatemala

De los 20 presos, ya han sido capturados cinco. Estados Unidos está ayudando con la gestión.

Capturan a pandillero que se fugó en Guatemala.
Capturan a pandillero que se fugó en Guatemala. Foto: Policía de Guatemala.

Noticias RCN

AFP

noviembre 20 de 2025
09:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Policía de Guatemala capturó a Ever Jonathan Sinay Dionicio, llamado en el mundo delictivo como ‘Cartoon’. A sus 43 años, era la cabeza (ranflero) de Crazy Gánster, estructura vinculada a Barrio 18.

El FBI llegó a Guatemala para ayudar a recapturar a pandilleros de Barrio 18 que se fugaron
RELACIONADO

El FBI llegó a Guatemala para ayudar a recapturar a pandilleros de Barrio 18 que se fugaron

Su arresto se llevó a cabo en la aldea Las Anonas en San José de Pinula. Para las autoridades, él era uno de los líderes pandilleros más importantes que estaban siendo buscados.

20 presos de Barrio 18 se escaparon

Cabe recordar que ‘Cartoon’ fue uno de los 20 presos que se escaparon de la cárcel Fraijanes II hace pocos días. Justamente su captura se dio a escasos metros del centro penitenciario.

Sheinbaum descarta ataques de EE. UU. en México contra cárteles de la droga
RELACIONADO

Sheinbaum descarta ataques de EE. UU. en México contra cárteles de la droga

Este hecho ocurrió el 12 de octubre. Los presos, que hacen parte de Barrio 18, lograron huir de una de las cárceles con más seguridad. Los detalles aún son confusos, aunque se tiene la sospecha de que los funcionarios habrían sido cómplices.

Apoyo de Estados Unidos en la recaptura

Cuatro días después, fueron capturados cuatro de ellos. Sin embargo, para dar con resultados más efectivos, se le solicitó ayuda al Gobierno de Estados Unidos. El ministro Marco Antonio Villeda estuvo detrás de la gestión.

Hubo visto bueno y la nación norteamericana desplegó a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, la cual surgió durante el primer mandato de Donald Trump en 2019. Además, una delegación del FBI arribó a territorio guatemalteco.

El Departamento de Estado apunta que Barrio 18 es una de las pandillas más grandes en la región. Sus tentáculos no están exclusivamente en Guatemala, sino en El Salvador y Honduras.

Del mismo modo, Insight Crime detalla que el origen de la pandilla fue en Los Ángeles, pero se extendió por Centroamérica. Las políticas fuertes en California hicieron que tuviera que expandirse por la zona fronteriza con México.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Se confirmó la muerte de un reconocido influencer: había sido reportado como desaparecido

Venezuela

En Venezuela piden investigar torturas y desapariciones contra presos políticos

Fuerza Aérea Colombiana

¿Cuánto les costaron a los países comprar aviones Gripen? Así se cerraron los negocios

Otras Noticias

Cartagena

Cámaras de seguridad son clave en el asesinato del médico Gian Carlos Gómez en Cartagena

Los asesinos huyeron en motocicleta tras el crimen. La familia asegura que la víctima nunca recibió amenazas ni extorsiones.

Atlético Nacional

Nacional derrotó, una vez más, a América y se acomodó en el ‘grupo de la muerte’

Atlético Nacional venció por la mínima a América de Cali e igualó en puntos a Junior en el cuadrangular de la muerte.

Artistas

"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico

Transmilenio

Transmilenio da un giro inesperado: ahora desarrollará vivienda y proyectos inmobiliarios en Bogotá

Cannabis

Esto es lo que debe saber de la nueva regulación del cannabis medicinal en Colombia