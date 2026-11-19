El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó este jueves la captura de dos presuntos narcotraficantes requeridos por la justicia de Estados Unidos, entre ellos un ciudadano mexicano, en medio de las operaciones desplegadas bajo el estado de sitio decretado en dos departamentos del país afectados por la violencia ligada al narcotráfico.

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Durante una rueda de prensa, Arévalo señaló que los detenidos ya están siendo puestos a disposición de las autoridades que solicitaron su extradición.

La captura se produjo en el marco de las acciones de seguridad implementadas desde el pasado sábado en los departamentos de Zacapa e Izabal, donde el Gobierno reforzó la presencia militar para enfrentar estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas.

Operativos en zonas bajo estado de sitio

La medida excepcional fue adoptada tras una escalada de hechos violentos asociados al narcotráfico en esta región del país. El estado de sitio incluye restricciones a algunos derechos civiles y ha permitido el despliegue de fuerzas militares y policiales en territorios donde operan los grupos criminales Los Lorenzana y Los Mendoza, recientemente designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas.

Según explicó el mandatario, los resultados de estos operativos ya comienzan a evidenciarse con la captura de personas buscadas por autoridades internacionales.

Acusados de enviar fentanilo hacia Estados Unidos

El Ministerio Público de Guatemala identificó a los capturados como el guatemalteco Eduardo Antonio Maaz Cruz, conocido con el alias de “Tono”, y el ciudadano mexicano Esteban García Chacón.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía divulgado en redes sociales, ambos son requeridos por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por el delito de conspiración para distribuir fentanilo hacia territorio estadounidense.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los dos detenidos esposados y con los rostros pixelados, custodiados por agentes de seguridad armados durante el procedimiento de captura. Las autoridades avanzan ahora en los trámites correspondientes para atender la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.