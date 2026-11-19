Un incremento del salario mínimo de entre el 8% y el 9,5%, con un techo máximo del 10%, sería el rango que podría asumir la economía colombiana sin generar presiones excesivas sobre las empresas y el empleo formal, explicó Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty S.A.S.

La propuesta surge en medio del inicio de las discusiones para definir el ajuste salarial de 2027, en las que participarán el Gobierno Nacional, los sindicatos y los gremios empresariales.

Asimismo, señaló que un aumento superior a dos dígitos podría agravar las dificultades financieras de las micro y pequeñas empresas y limitar su capacidad para contratar trabajadores.

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¿En cuánto debería quedar el aumento del salario mínimo 2027?

Rodríguez considera que la decisión debe responder a variables económicas como la inflación proyectada al cierre de 2026, la productividad y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), además de tener en cuenta las obligaciones que deben asumir los empleadores.

Para mí, el aumento debe estar en un rango prudente entre lo que he venido sosteniendo, que es el 8% y el 9,5%, con un techo máximo del 10%, porque es lo que realmente aguanta la economía.

¿Por qué un aumento superior al 10% podría ser perjudicial?

Uno de los argumentos es que las pequeñas empresas todavía enfrentan las consecuencias del incremento del 23% aplicado al salario mínimo de 2026. Por esa razón, considera que un nuevo ajuste elevado podría comprometer sus finanzas y dificultar la continuidad de sus operaciones.

El impacto no se limita al dinero adicional que reciben los trabajadores. Cada aumento también eleva los aportes que las compañías deben realizar a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales, además de las provisiones para el pago de primas y cesantías.

Cada punto jala de inmediato a la seguridad social a cargo del empleador, que es la salud, la pensión, los riesgos y los parafiscales, y otro que son las provisiones de las primas y las cesantías.

El riesgo de que el SMMLV 2027 afecte la contratación formal

La advertencia principal está relacionada con las consecuencias que podría tener un aumento salarial por encima de la capacidad económica de las empresas.

Entre los posibles efectos se encuentran una reducción de nuevas contrataciones, dificultades para conservar los puestos existentes y mayores obstáculos para avanzar en la formalización laboral.

Acercarse al 9,5% o máximo al 10% ya pone esa caja al límite y romper definitivamente esa barrera de los dos dígitos sería darle un golpe muy duro al empleo formal.

La discusión para 2027 tendrá el desafío de mejorar los ingresos de los trabajadores y evitar que el incremento de los costos laborales comprometa la sostenibilidad de las empresas.