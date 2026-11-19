La Policía de Haití confirmó, en las últimas horas, que 34 miembros de una organización criminal murieron durante una operación realizada el jueves en Martissant, uno de los barrios de Puerto Príncipe más afectados por la violencia de las pandillas.

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El operativo tuvo como objetivo una base atribuida al jefe criminal conocido como Ti Lapli y se desarrolló en medio de la ofensiva militar impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las estructuras delincuenciales que controlan sectores del país caribeño.

Aunque las autoridades haitianas anunciaron los resultados de la operación, el contexto de los enfrentamientos está marcado por el despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños en territorio haitiano.

La intervención, que inicialmente fue presentada por Bukele como una misión para encontrar a cuatro soldados presuntamente secuestrados por pandilleros, terminó ampliándose hacia acciones contra las organizaciones criminales.

La estrategia de Bukele se extiende a Haití

El mandatario salvadoreño busca replicar en Haití su política de combate frontal contra las pandillas, una estrategia que ha tenido respaldo popular en su país, pero que también ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Entre las acciones difundidas por Bukele y sus seguidores aparecen ataques desde helicópteros contra propiedades de presuntos cabecillas criminales y el uso de vehículos blindados y perros robots.

Las fuerzas salvadoreñas también destruyeron una vivienda atribuida a Jeff Gwo Lwa, señalado como uno de los líderes de Viv Ansanm, una coalición de pandillas que podría reunir hasta 15.000 integrantes. El presidente presentó la operación como un resultado para los haitianos, en medio de manifestaciones ciudadanas de respaldo a la intervención.

El 9 de noviembre también anunció la destrucción de lo que identificó como el cuartel general de la organización 400 Mawozo. Su líder, Wilson Joseph, no se encontraba en el lugar. Según reportes del Miami Herald, ese operativo dejó 20 muertos.

Además, la Policía haitiana informó que, junto con la Task Force y el Ejército, recuperó el principal estadio de fútbol del país, que estaba bajo control de pandilleros y quedó posteriormente custodiado por militares salvadoreños.

¿Qué hay detrás de la intervención de Bukele en Haití?

La operación cuenta con la participación de distintas fuerzas internacionales. Entre ellas está la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas y conformada por unos 2.000 efectivos, que se distanció del despliegue salvadoreño. También participa la Task Force de Vectus Global, empresa del estadounidense Erik Prince.

Washington respaldó la intervención, pero pidió coordinación entre las fuerzas para evitar enfrentamientos entre aliados. Por su parte, la ONU solicitó proteger a la población civil.

El especialista en Haití de Crisis Group, Diego Da Rin, consideró que la presencia salvadoreña ha generado presión para que las demás fuerzas también demuestren resultados.

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades de recuperar y mantener el control territorial, en un escenario donde pandilleros habrían asesinado a personas señaladas de colaborar o simpatizar con la operación.

Haití y El Salvador anunciaron un acuerdo de cooperación que abre la posibilidad de una mayor participación salvadoreña en la crisis de seguridad.

Bukele sostiene que sus tropas se retirarán de ese país cuando encuentren a los cuatro militares salvadoreños desaparecidos. Mientras tanto, El Salvador afirma que financia el 90% de la operación, aunque el contenido del acuerdo permanece reservado.