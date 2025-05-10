CANAL RCN
Cayó red que traía explosivos desde Ecuador y Perú para minería ilegal en el Eje Cafetero y Antioquia

Cinco personas fueron judicializadas por integrar la organización delictiva.

Red de explosivos
Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
12:13 p. m.
Una investigación de la Fiscalía permitió dejar al descubierto una red dedicada al tráfico y la comercialización de explosivos utilizados para la minería ilegal.

Según el material probatorio, los implicados obtenían el material de otros países y los ingresabas al territorio nacional de forma clandestina para distribuirlos.

¿Cómo traían los explosivos hasta Colombia?

De acuerdo con las evidencias, los integrantes de la estructura se encargaban de traer explosivos y artefactos desde Ecuador, Venezuela y Perú, donde conseguían insumos como anfo, cordones detonantes, detonadores y mechas de seguridad.

Los elementos eran trasladados de manera ilegal hacia Colombia, y luego escondidos en vehículos de carga, automóviles y motocicletas, para evitar ser detectados.

Una vez en el país, los materiales eran almacenados en inmuebles ubicados en Marmato, Caldas y en los municipios de Barbosa, Bello, Medellín, San Roque y Segovia, desde donde eran distribuidos a diferentes minas ilegales.

También se determinó que, en otras ocasiones, la red adquiría barras de indugel a través de empresas legalmente constituidas, que contaban con permiso para manipular este tipo de explosivos, pero que habrían sido utilizadas para desviar el material hacia fines ilícitos.

Capturan a cinco personas por traficar explosivos desde Ecuador y Perú

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a los cinco presuntos responsables, quienes fueron identificados como:

  • Elkin Giovanny Riascos Ortiz, señalado como el presunto cabecilla.
  • Dubán Alberto Velásquez Valencia y Diego Alejandro Cruz Osorio, sus supuestos socios.
  • Luz Mery Valencia Bedoya, quien habría prestado sus cuentas bancarias para el movimiento del dinero ilegal.
  • John Wilderman Franco Herrera, señalado como uno de los transportadores de los explosivos.

Los cinco fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, contaminación ambiental, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Tras la audiencia, el juez determinó que cuatro de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento en sus residencias, mientras que Franco Herrera permanecerá recluido en un centro carcelario, donde ya se encontraba por otro proceso judicial en su contra.

