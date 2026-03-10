CANAL RCN
Internacional

¿Estados Unidos estaría contemplado una posible acción militar en Cuba?

El medio CBS News conoció información sobre posibles planes al respecto.

Operación militar en Cuba.
Operación militar en Cuba. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 03 de 2026
07:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

CBS News reveló que el Ejército de Estados Unidos presuntamente estaría planeando una operación militar en Cuba.

Cuba enfrenta su séptimo apagón nacional en lo que va del año: habitantes pasan hasta 60 horas sin luz
RELACIONADO

Cuba enfrenta su séptimo apagón nacional en lo que va del año: habitantes pasan hasta 60 horas sin luz

De acuerdo con lo revelado por el medio norteamericano, la Reserva estaría contemplando la posibilidad de proporcionarle al Comando Sur unidades médicas y de apoyo para los próximos cuatro meses.

¿Hay planes en Cuba?

Bajo anonimato, varios funcionarios se refirieron a este posible plan, aunque precisando que no ha habido órdenes de despliegue, netamente una presunta planeación.

El medio de comunicación, además, conoció un documento en el que el cuartel general de la Reserva estaría pidiendo el concepto de los comandos subordinados en relación con seis tipos de formaciones a cargo del Comando Sur. También se menciona la creación de un comando de apoyo logístico expedicionario.

Un portavoz del Comando Sur le respondió a CBS, indicando que, al tratarse de asuntos de seguridad operativa, no se dan detalles o información al respecto en torno a eventuales operativos o despliegues.

Presión de EE. UU. a Cuba

Lo cierto es que la presión de Estados Unidos en Cuba se ha incrementado en el último tiempo, sobre todo luego de la operación Resolución Absoluta que concluyó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Trump amenaza con represalias contra Irán si se confirma su vínculo con ataque en vuelo de Flydubai
RELACIONADO

Trump amenaza con represalias contra Irán si se confirma su vínculo con ataque en vuelo de Flydubai

Se debe tener en cuenta que, a inicios de 2026, las unidades estadounidenses llevaron a cabo operaciones de reconocimiento cerca de la costa cubana y se puso bajo alerta a las tropas en caso de despliegue; esto último sin concretarse.

CBS ha seguido de cerca las acciones de Estados Unidos en Cuba, recordando, por ejemplo, que en mayo reveló que los servicios de inteligencia supuestamente estaban evaluando los caminos que tomaría la isla tras una acción militar.

Asimismo, en julio informó que se habían examinado opciones para una posible acción. A esto debe sumarse el despliegue militar en el Pacífico y Caribe, el cual completa más de un año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicaragua

OEA conformará una comisión voluntaria para iniciar diálogos con Nicaragua

Corea del Sur

Ejército surcoreano reveló que Corea del Norte lanzó un misil balístico

Asia

Piloto y pasajero del vuelo en el que copiloto trató de estrellar la aeronave hablaron sobre el incidente

Otras Noticias

Comercio

¿Necesita hacer un pago o retirar dinero? Estos servicios ya están disponibles en 650 nuevas tiendas

Pagar una factura o acceder a efectivo puede resolverse durante una compra cotidiana, sin hacer una parada adicional.

Alimentos

Llegó el Fritanga Fest 2026 a Bogotá: fechas, precio y lugares

Bogotá tendrá una nueva edición del Fritanga Fest, un evento que llevará este plato tradicional a plazas de mercado, restaurantes y otros puntos.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 3 de octubre de 2026

Cristiano Ronaldo

La Liendra viajará a Portugal y teme ser reconocido tras polémico video rompiendo su camiseta

EPS

Niña de 12 años pide ayuda al presidente: lleva tres meses en UCI por delicado diagnóstico