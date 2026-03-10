¿Estados Unidos estaría contemplado una posible acción militar en Cuba?

CBS News reveló que el Ejército de Estados Unidos presuntamente estaría planeando una operación militar en Cuba.

De acuerdo con lo revelado por el medio norteamericano, la Reserva estaría contemplando la posibilidad de proporcionarle al Comando Sur unidades médicas y de apoyo para los próximos cuatro meses.

¿Hay planes en Cuba?

Bajo anonimato, varios funcionarios se refirieron a este posible plan, aunque precisando que no ha habido órdenes de despliegue, netamente una presunta planeación.

El medio de comunicación, además, conoció un documento en el que el cuartel general de la Reserva estaría pidiendo el concepto de los comandos subordinados en relación con seis tipos de formaciones a cargo del Comando Sur. También se menciona la creación de un comando de apoyo logístico expedicionario.

Un portavoz del Comando Sur le respondió a CBS, indicando que, al tratarse de asuntos de seguridad operativa, no se dan detalles o información al respecto en torno a eventuales operativos o despliegues.

Presión de EE. UU. a Cuba

Lo cierto es que la presión de Estados Unidos en Cuba se ha incrementado en el último tiempo, sobre todo luego de la operación Resolución Absoluta que concluyó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

RELACIONADO Trump amenaza con represalias contra Irán si se confirma su vínculo con ataque en vuelo de Flydubai

Se debe tener en cuenta que, a inicios de 2026, las unidades estadounidenses llevaron a cabo operaciones de reconocimiento cerca de la costa cubana y se puso bajo alerta a las tropas en caso de despliegue; esto último sin concretarse.

CBS ha seguido de cerca las acciones de Estados Unidos en Cuba, recordando, por ejemplo, que en mayo reveló que los servicios de inteligencia supuestamente estaban evaluando los caminos que tomaría la isla tras una acción militar.

Asimismo, en julio informó que se habían examinado opciones para una posible acción. A esto debe sumarse el despliegue militar en el Pacífico y Caribe, el cual completa más de un año.