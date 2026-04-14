MinDefensa revela que las 69 víctimas del siniestro aéreo en Putumayo “estaban aseguradas”

En medio del debate de control político que la comisión segunda del Senado realizó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para explicar las circunstancias del accidente del avión militar C-130 Hércules, el pasado 23 de marzo, en Putumayo, el jefe de la cartera reveló que todas las personas a bordo contaban con un seguro, incluidas las 69 víctimas fatales.

En compañía de la cúpula militar y delegados de la Aeronáutica Civil, informó que sus familias recibirán cobertura total en vivienda y pensión de sobrevivientes. Se trata de “una solución de vivienda”, a la que estaban afiliadas 62 de las víctimas. “Las otras siete”, según explicó, “las estamos gestionando (…) pero todas las personas que iban a bordo estaban aseguradas”.

Además, invitó a los colombianos a realizar sus aportes a través de la Corporación Matamoros para garantizar la educación superior de los hijos e hijas de las 69 víctimas del siniestro, ocurrido a 700 metros del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

Informe preliminar del accidente será publicado a más tardar el 23 de abril:

Según el ministro Sánchez, ya están en curso las investigaciones técnicas, penales, disciplinarias y administrativas sobre el siniestro y sus posibles causas. Y se comprometió a que el “informe preliminar del accidente del avión Hércules C-130 será publicado a más tardar el próximo 23 de abril”, cuando se cumple un mes exacto de la tragedia.

De manera preliminar, se sabe que la aeronave fue una donación de los Estados Unidos a Colombia en 2021. El día del accidente cubría la ruta Bogotá – Puerto Leguízamo – Puerto Asís y no se encontraba asegurada.

81% de las aeronaves de la Fuerza Pública no estarían aseguradas:

En medio del debate de control político al ministro Sánchez, el senador Óscar Mauricio Giraldo advirtió que si bien, “en las respuestas que envió el Ministerio de Defensa, se dice que el 67% de las aeronaves no están aseguradas, la Contraloría reveló un dato diferente (…) el 81% de las aeronaves no están aseguradas”.

En respuesta, el jefe de la cartera de Defensa dijo que “un seguro no evita un accidente; lo que lo evita son las actividades de prevención y mantenimiento”.

Y añadió que las personas que resultaron heridas tras el siniestro serán indemnizadas. En total, cada una recibiría 165 millones de pesos, debido a que contaban con un seguro.