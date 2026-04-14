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Murió en Argentina Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

Staiti fue pieza clave para posicionar a Los Enanitos Verdes como una de las agrupaciones más influyentes del género en América Latina.

Foto: Instagram felipestaitiofficial

Noticias RCN

abril 14 de 2026
09:58 a. m.
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El rock en español se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de la emblemática banda Enanitos Verdes. El músico falleció el lunes 13 de abril de 2026 a los 64 años de edad en Mendoza, Argentina, ciudad donde permanecía internado por complicaciones de salud en el Hospital Italiano.

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Con más de cuatro décadas de trayectoria, Staiti fue pieza clave para posicionar a Los Enanitos Verdes como una de las agrupaciones más influyentes del género en América Latina. Sus composiciones y riffs de guitarra acompañaron canciones que trascendieron generaciones y fronteras, consolidando un legado musical que se mantiene vigente.

De Mendoza al escenario continental

Nacido en 1961 en Mendoza, Staiti inició su formación musical desde temprana edad y pronto se convirtió en uno de los guitarristas más reconocidos del rock latino. En 1979, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, fundó Enanitos Verdes, grupo que se consolidó como referente del movimiento rockero en la región.

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Entre los temas que marcaron su carrera se encuentran “La muralla verde”, “Lamento boliviano”, “Te vi en un tren” y “Luz de día”, piezas que llevaron a la banda a conquistar tanto el mercado latinoamericano como el norteamericano.

Un legado que se mantuvo tras la partida de Cantero

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió un rol aún más visible dentro de la agrupación, incluso como vocalista principal. Bajo su liderazgo, Enanitos Verdes atravesó una nueva etapa, manteniendo viva la esencia del grupo y reafirmando su lugar en la memoria colectiva del rock en español.

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La partida de Felipe Staiti representa no solo la pérdida de un músico excepcional, sino también el cierre de un capítulo fundamental en la historia del rock latino. Su guitarra seguirá resonando en cada escenario y en cada generación que encuentre en sus canciones un puente hacia la emoción y la identidad cultural de la región.

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