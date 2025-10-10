Casa Blanca dice que el premio Nobel puso “la política por encima de la paz”

La Casa Blanca cuestionó este viernes la decisión del comité del premio Nobel de la Paz, al considerar que se priorizó la política sobre los méritos pacifistas al otorgar el galardón a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Según el pronunciamiento oficial, el reconocimiento debió recaer en el presidente Donald Trump, quien recientemente manifestó su interés en recibir el Nobel por sus esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente.

La aspiración de Donald Trump al premio Nobel de Paz

El mandatario estadounidense expresó recientemente su aspiración al premio en medio de las negociaciones que lideró entre Israel y el movimiento palestino Hamás, centradas en la situación en Gaza. Dicho acuerdo fue firmado el jueves, en lo que la administración Trump calificó como un avance significativo hacia la estabilidad regional.

"El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas", escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung. "El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz".

"Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad", añadió Cheung.

Expertos insistieron que Trump no tenía posibilidades

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido repetidamente en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.

Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca.

"Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas", explicó.

Los expertos en el Premio Nobel en Oslo habían insistido en los días previos al anuncio del viernes que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de "América Primero" contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.