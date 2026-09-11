Nicolás Maduro sorprendió con su nueva rutina religiosa en prisión

La lectura de la Biblia, el Corán y otros textos filosóficos ocupa buena parte del tiempo de Nicolás Maduro en una cárcel federal de Brooklyn, Nueva York, donde permanece detenido mientras espera su juicio. Según una investigación de The New York Times, el venezolano también ha recibido visitas de representantes religiosos, entre ellos un sacerdote católico y un rabino.

La información publicada por el prestigioso diario fue reconstruida a partir de testimonios de personas familiarizadas con sus condiciones de reclusión, quienes hablaron bajo anonimato. Sus relatos describen una faceta de Maduro que ha despertado curiosidad: su acercamiento a diferentes creencias durante su permanencia en prisión.

¿Qué hace Nicolás Maduro durante sus días en la cárcel?

De acuerdo con el periódico estadounidense, Maduro dedica largas horas al estudio de textos religiosos y filosóficos. Entre sus lecturas están las escrituras cristianas y el Corán, mientras que sus encuentros con capellanes le han permitido conversar con representantes de distintas confesiones.

El acercamiento al judaísmo también llamó la atención de quienes conocen su situación. Maduro ha afirmado públicamente que tiene ascendencia judía sefardí, vinculada con una comunidad que habría emigrado desde las Antillas Neerlandesas hacia Venezuela durante el siglo pasado.

Sin embargo, personas de su entorno aseguraron al diario que antes de su captura no había mostrado un interés particular por esa religión.

¿Maduro ha perdido peso desde que está detenido?

Otro de los aspectos mencionados en la investigación es el cambio físico del exlíder del régimen. Según personas familiarizadas con su reclusión, Maduro ha perdido bastante peso desde que llegó al centro penitenciario.

Antes de su captura, el venezolano seguía una dieta paleo, un régimen alimentario basado en alimentos que se asocian con los hábitos de los primeros seres humanos. No obstante, las condiciones de alimentación en prisión habrían representado un cambio frente a sus costumbres anteriores.

Su interés por la espiritualidad tampoco surgió de la nada. Durante su trayectoria política se identificó como católico, buscó acercamientos con comunidades evangélicas y mantuvo vínculos con un sacerdote de orientación socialista. Además, Maduro, su esposa Cilia Flores y Delcy Rodríguez fueron seguidores del gurú indio Sathya Sai Baba.

¿De qué cargos debe responder Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Maduro permanece detenido en Brooklyn desde su captura en Caracas, el 3 de enero de 2026. En Estados Unidos enfrenta un proceso judicial por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

En octubre, la Fiscalía estadounidense anunció nuevos cargos contra él y Cilia Flores por presunta conspiración para cometer tortura. Se trata de acusaciones que deberán ser examinadas durante el proceso judicial y que no constituyen, por sí mismas, una condena.