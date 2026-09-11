Europa apunta a Irán por ciberataque a refrigeradores que echó a perder toneladas de comida

El ataque cibernético sin precedentes que, el 12 de octubre de 2026, alteró el sistema de cadena de frío en casi 700 centros de distribución en Francia, donde se alteraron intencionalmente los controles de temperatura de los refrigeradores hasta provocar conatos de incendio y la perdida de toneladas de comida, fue atribuido, casi un mes después, a los Guardianes de la Revolución de Irán.

Además, se investiga su presunta responsabilidad en réplicas registradas a inicios de noviembre, en cadenas de supermercados de Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia.

Los responsables del ataque y habrían sido identificados:

Tras una investigación realizada por las autoridades judiciales en París, la fiscal Laure Beccuau identificó como responsable directo al grupo 'Shahid Kaveh', un brazo cibernético de naturaleza ofensiva subordinado al Centro Electrónico y Cibernético del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.

La fiscalía precisó que los atacantes burlaron las defensas de los centros de distribución afectados utilizando accesos web, forzaron ciclos de descongelamiento anormales de forma ininterrumpida y cancelaron los sistemas automáticos de alarma de las sondas térmicas. El rastreo de direcciones IP situadas en suelo iraní y la presencia de rastros en idioma farsi resultaron determinantes para definir el origen de este sabotaje.

Ante estos hallazgos, la justicia de Francia solicitó órdenes de captura internacional dirigidas contra el comandante principal de la estructura cibernética, dos de sus lugartenientes y el resto de los integrantes del grupo a los que logre identificarse.

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Estados Unidos advierte que Francia no está “implicada” en la guerra

El gobierno francés reaccionó formalmente citando a declarar al embajador iraní. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, calificó lo ocurrido de cara a una reunión con sus homólogos del G7 como "un ataque de una magnitud sin precedentes y de una agresividad inédita", al tiempo que reafirmó que la responsabilidad absoluta recae sobre la fuerza militar de la República Islámica y anticipó que impulsará sanciones colectivas en el ámbito europeo.

Asimismo, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, tras ser notificada del informe de inteligencia, anunció que el bloque comunitario evaluará una "respuesta fuerte" en la agenda del próximo lunes.

Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó con dureza los motivos de la organización iraní: "¿Qué clase de trastornados son estos que atacan refrigeradores? Francia ni siquiera está realmente implicada", advirtió ante la prensa.