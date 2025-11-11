CANAL RCN
Internacional

Así cayó en Alicante la red que enviaba cocaína en pulpa de fruta desde Colombia a España

Autoridades españolas localizaron una nave alquilada que almacenaba más de 27 toneladas de pulpa de fruta.

Foto: X Ministerio de Hacienda de España

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
04:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una organización criminal que operaba desde Alicante fue desarticulada por las autoridades españolas tras descubrir que introducían cocaína procedente de Colombia al país camuflada en pulpa de fruta.

Cayó en Barranquilla ‘Cristian’, presunto integrante del Clan del Golfo con 45 kilos de cocaína
RELACIONADO

Cayó en Barranquilla ‘Cristian’, presunto integrante del Clan del Golfo con 45 kilos de cocaína

La operación conjunta entre la Policía Nacional, la Agencia Tributaria, Europol y la Policía colombiana culminó con once detenidos y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.

El laboratorio se encontraba en una finca de la provincia alicantina y estaba equipado con más de 1.000 kilos de precursores químicos como sosa cáustica, amoníaco, ácido sulfúrico y ácido nítrico, además de utensilios industriales para la extracción de la droga. En el lugar se incautaron también 10 kilos de cocaína ya procesada.

Incautan más de media tonelada de cocaína en puerto de Santa Marta con destino a Reino Unido
RELACIONADO

Incautan más de media tonelada de cocaína en puerto de Santa Marta con destino a Reino Unido

Pulpa de fruta como fachada: 27 toneladas bajo sospecha

La investigación se remonta a 2024, cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera detectó importaciones sospechosas de pulpa de fruta desde Colombia hacia una empresa radicada en Alicante. En septiembre de ese año, un contenedor similar fue interceptado en Colombia con 955 kilos de cocaína ocultos en la mercancía, lo que activó las alarmas.

Capturan a hombre que transportaba 266 paquetes de cocaína en la vía Bogotá-Villavicencio
RELACIONADO

Capturan a hombre que transportaba 266 paquetes de cocaína en la vía Bogotá-Villavicencio

Durante los registros realizados los días 4 y 5 de noviembre en cinco municipios alicantinos, se localizó una nave alquilada por la sociedad investigada que almacenaba más de 27 toneladas de pulpa de fruta.

Organización criminal simulaba comercio legal para importar cocaína

Aunque los análisis preliminares descartaron la presencia de estupefacientes en ese lote, la estructura logística evidenciaba un esquema sofisticado para el tráfico de drogas bajo apariencia comercial.

La organización utilizaba productos alimentarios como vehículo para el narcotráfico, simulando una actividad lícita que facilitaba el tránsito internacional. Además, contaba con una infraestructura clandestina para recuperar la sustancia una vez en territorio español.

En la primera fase de la investigación se identificó al líder del grupo y a su socio logístico, responsables de coordinar las importaciones y el procesamiento de la droga.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Portaviones más grande del mundo se sumó a flota estadounidense en el Caribe

LGBTI

China veta aplicaciones de citas gay en su territorio: viejos usuarios descubrieron que pueden seguir utilizándolas

Reino Unido

Condenan a mujer china que estuvo detrás de gigantesco modelo que estafó a miles de personas

Otras Noticias

Catatumbo

“El Catatumbo es un territorio de guerra abierta”: preocupante advertencia de la defensora Iris Marín

La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para revisar las acciones que se han puesto en marcha para atender la crisis en el Catatumbo.

Ofertas de empleo

Se abren 1.250 vacantes para colombianos en Polonia, Europa y Estados Unidos

La convocatoria estará abierta hasta el próximo sábado 15 de noviembre.

Artistas

Beéle sorprendió con drástico cambio de look, así quedó

Radamel Falcao García

Radamel Falcao volverá a jugar en Colombia: esto contó Mario Alberto Yepes

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos