Así cayó en Alicante la red que enviaba cocaína en pulpa de fruta desde Colombia a España

Una organización criminal que operaba desde Alicante fue desarticulada por las autoridades españolas tras descubrir que introducían cocaína procedente de Colombia al país camuflada en pulpa de fruta.

La operación conjunta entre la Policía Nacional, la Agencia Tributaria, Europol y la Policía colombiana culminó con once detenidos y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.

El laboratorio se encontraba en una finca de la provincia alicantina y estaba equipado con más de 1.000 kilos de precursores químicos como sosa cáustica, amoníaco, ácido sulfúrico y ácido nítrico, además de utensilios industriales para la extracción de la droga. En el lugar se incautaron también 10 kilos de cocaína ya procesada.

Pulpa de fruta como fachada: 27 toneladas bajo sospecha

La investigación se remonta a 2024, cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera detectó importaciones sospechosas de pulpa de fruta desde Colombia hacia una empresa radicada en Alicante. En septiembre de ese año, un contenedor similar fue interceptado en Colombia con 955 kilos de cocaína ocultos en la mercancía, lo que activó las alarmas.

Durante los registros realizados los días 4 y 5 de noviembre en cinco municipios alicantinos, se localizó una nave alquilada por la sociedad investigada que almacenaba más de 27 toneladas de pulpa de fruta.

Organización criminal simulaba comercio legal para importar cocaína

Aunque los análisis preliminares descartaron la presencia de estupefacientes en ese lote, la estructura logística evidenciaba un esquema sofisticado para el tráfico de drogas bajo apariencia comercial.

La organización utilizaba productos alimentarios como vehículo para el narcotráfico, simulando una actividad lícita que facilitaba el tránsito internacional. Además, contaba con una infraestructura clandestina para recuperar la sustancia una vez en territorio español.

En la primera fase de la investigación se identificó al líder del grupo y a su socio logístico, responsables de coordinar las importaciones y el procesamiento de la droga.