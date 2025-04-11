Cayó en Barranquilla ‘Cristian’, presunto integrante del Clan del Golfo con 45 kilos de cocaína

En una operación contra el narcotráfico, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre conocido con el alias de Cristian, señalado como presunto integrante del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo.

Cayó en Barranquilla alias Cristian

El operativo, desarrollado en el norte de Barranquilla, permitió además la incautación de 45 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La diligencia de allanamiento y registro fue el resultado de un proceso de inteligencia e investigación criminal adelantado por unidades especializadas de la Seccional de Inteligencia de la Policía.

Durante la intervención, los uniformados hallaron también cuatro equipos móviles y un pasaporte, elementos que, según las autoridades, harían parte del componente logístico utilizado para el envío de drogas hacia el exterior.

De acuerdo con las investigaciones, alias Cristian era el responsable de establecer contactos en Centroamérica con el propósito de coordinar la salida de cargamentos de estupefacientes desde los municipios de Tubará y Juan de Acosta, en el Atlántico, hacia redes internacionales del narcotráfico.

“Con esta captura, la Policía Nacional afecta directamente el componente logístico y financiero del Clan del Golfo, reduciendo su capacidad de comercialización y tráfico de drogas a gran escala”, indicó la Policía.

Policía logró capturar a alias Cristian, presunto integrante del Clan del Golfo

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo articulado de las unidades de inteligencia y de investigación criminal.

“Este resultado es producto del esfuerzo conjunto de nuestros equipos, que siguen debilitando las finanzas y la capacidad operativa de las estructuras criminales. Reiteramos nuestro compromiso con la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado en el Caribe colombiano”, señaló el oficial.