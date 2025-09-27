En medio de protestas por el asesinato de tres mujeres que fue transmitido en redes, Argentina confirma la captura de un quinto sospechoso

El asesinato de tres jóvenes en el sur de Buenos Aires mantiene a Argentina de luto. Mientras se preparan movilizaciones en distintas ciudades del país para exigir justicia, un nuevo sospechoso fue detenido en Bolivia, en el marco de una investigación que apunta a una red del narcotráfico.

Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, habían sido vistas por última vez el 19 de septiembre, cuando subieron a una camioneta. Cinco días después, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en una vivienda de la periferia sur de Buenos Aires. Según la investigación, las jóvenes fueron asesinadas en esa misma casa, donde también habrían sido torturadas. Parte del crimen, según informaron las autoridades, fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de unas 45 personas, como supuesto castigo por el robo de estupefacientes.

Van cinco capturados, pero siguen buscando al autor intelectual:

La más reciente detención se produjo este viernes por la noche en Villazón, una ciudad boliviana cercana a la frontera con la provincia de Jujuy. El sospechoso, que estaba prófugo, fue localizado en un hotel a 600 metros de territorio argentino. Según informó el Ministerio de Seguridad, habría brindado apoyo logístico con un vehículo durante el crimen. La ministra Patricia Bullrich confirmó su arresto a través de redes sociales y destacó el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad de ambos países.

Con esta detención, ya son cinco las personas arrestadas por el caso: tres hombres y dos mujeres. Todos están acusados de “homicidio agravado por alevosía”, de acuerdo con el abogado Gonzalo Fuenzalida, representante legal de la familia de Lara.

En paralelo, la Justicia busca a la persona que habría dado la orden para cometer el crimen: un joven peruano de 20 años conocido como “Pequeño J”, presunto líder de una organización criminal con base en el barrio Zavaleta, al sur de la ciudad de Buenos Aires. También está bajo la mira un segundo implicado, de 23 años, señalado como su colaborador más cercano. El fiscal Adrián Arribas solicitó la captura internacional de ambos. “Son medidas preventivas. No sabemos si están o no en el país”, dijo Bullrich en declaraciones radiales.

Argentinos se movilizarán este sábado por el asesinato de las tres adolescentes:

Los detalles del caso siguen revelando una situación marcada por la vulnerabilidad social. Brenda, una de las víctimas, era madre de un bebé de un año. Las tres jóvenes vivían en un barrio empobrecido y, según versiones de prensa, habrían sido engañadas con una falsa oferta de trabajo sexual.

“Estuvieron en el lugar equivocado con la gente equivocada, no más que eso. No tenían nada que ver”, dijo Federico Celedón, primo de Morena y Brenda, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Este sábado, familiares, organizaciones sociales y ciudadanos marcharán en distintos puntos del país para exigir justicia. En la ciudad de Buenos Aires, el acto central será una movilización desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. El reclamo por el esclarecimiento del caso y la necesidad de abordar la violencia desde una mirada más amplia marcarán una jornada cargada de dolor y exigencia social.