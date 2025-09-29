CANAL RCN
Internacional

Capturan en plena entrevista de TV a mujer vinculada al feminicidio de tres jóvenes en Argentina

Se trata de la séptima captura del atroz crimen de tres jóvenes que fue transmitido en un live de Instagram.

Foto: AFP

AFP

septiembre 29 de 2025
09:54 p. m.
La policía de Argentina detuvo a una séptima persona, mientras era entrevistada en televisión, por el triple femicidio en Buenos Aires supuestamente vinculado al narcotráfico y cuyos escabrosos detalles sacuden al país.

En los últimos días, fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos de tres jóvenes que habían desaparecido, en un crimen que fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado como mensaje "aleccionador" por parte de un jefe narco, según autoridades locales.

La policía detuvo recientemente a una mujer identificada como Florencia Ibáñez mientras daba una entrevista luego de que se conocieran imágenes en las que se la ve en un auto de un tío suyo, Víctor Sotacuro, detenido el viernes pasado en Villazón, ciudad boliviana fronteriza con Argentina.

Los presuntos vínculos de la mujer capturada con el triple feminicidio

Los investigadores sospechan que el vehículo de Víctor Sotacuro se usó como apoyo a una camioneta blanca que trasladó a las tres víctimas hasta el domicilio donde fueron asesinadas.

Sotacuro fue vinculado a la camioneta blanca a la que las víctimas subieron engañadas, presuntamente con una oferta de trabajo sexual, según reportes periodísticos.

Ibáñez aseguró en la entrevista que no tiene vinculación con el crimen. Minutos después, el conductor anunció: "Llegó la policía de la ciudad a (el canal) A24 para detener a Florencia Ibáñez".

Fuentes confirmaron que la "Policía de la Provincia de Buenos Aires solicitó colaboración a Policía de la Ciudad para la detención de Florencia, sobrina de uno de los detenidos por el triple crimen".

Ibáñez declarará este martes ante el fiscal del caso, informó su abogado a medios locales.

Así fue el atroz crimen de tres jóvenes de 20 y 15 años en Argentina

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas antes de ser asesinadas. El triple feminicidio fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuario, reveló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que calificó el hecho como un acto "aleccionador" por un presunto robo de droga.

El crimen generó un fuerte repudio social cristalizado en una manifestación el sábado en la que miles de personas se movilizaron al Congreso nacional en Buenos Aires al grito de justicia.

La policía busca a "Pequeño J", peruano de 20 años acusado de ordenar los crímenes, que operaría en Zavaleta, al sur de la capital argentina, y sobre quien pesa una orden de captura internacional. También se busca a su presunto lugarteniente, de 23 años.

