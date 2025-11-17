CANAL RCN
Tendencias

Reconocido cantante de reguetón fue víctima de robo: su madre fue amenazada con armas

El artista no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió todo. Esto es lo que han reportado las autoridades.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
01:21 p. m.
En la noche del 16 de noviembre de 2025, se reportó un hecho delincuencial en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades de Palm Beach, cuatro ladrones ingresaron encapuchados a la casa de Tekashi 6ix9ine, el intérprete de 'Bebé' y 'Gooba'.

En la vivienda se encontraba la mamá del artista y, según se ha conocido, fue retenida a la fuerza y amenazada con armas de fuego, mientras que se buscaban pertenencias de valor.

Así fue el robo contra la casa de Tekashi 6ix9ine, el reconocido cantante de reguetón y rap

En el expediente del robo se ha indicado que los ladrones entraron a la casa de Tekashi 6ix9ine en búsqueda de altas sumas de dinero y de las llaves de su vehículo.

Durante el robo, la única que estaba en la vivienda era la mamá del artista, que confrontó a los delincuentes, pero ellos la amedrentaron constantemente.

En medio de esa situación, la Policía de Palm Beach fue alertada de lo sucedido y envió de inmediato algunas patrullas a la casa de Tekashi 6ix9ine.

No obstante, los ladrones alcanzaron a abandonar el predio antes de la presencia de las autoridades y huyeron en una camioneta.

Es así como el caso sigue siendo materia de investigación y aún no se ha especificado la suma de dinero ni las pertenencias que habrían sido robadas.

¿Tekashi 6ix9ine ha dicho algo sobre el robo en su casa?

Por ahora, Tekashi 6ix9ine no ha emitido ninguna declaración sobre el robo en su vivienda ubicada en Florida, Estados Unidos.

La última publicación que el artista hizo en redes sociales está relacionada con una transmisión en vivo que hizo con Jack Doherty, el creador de contenido que tiene al menos 2,8 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, no se descarta que próximamente revele detalles complementarios de lo que ocurrió.

 

 

 

 

