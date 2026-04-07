Los 10 puntos que rodean la tregua de último momento entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos e Irán acordaron este 7 de abril un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar.

Tras más de un mes de demoledores ataques de Estados Unidos e Israel, Irán dijo que había aceptado entablar conversaciones con Washington, que comenzarán el viernes en Pakistán, para poner fin al conflicto.

En las últimas horas, Irán afirmó que su plan de 10 puntos para poner fin a la guerra con Estados Unidos exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio y el levantamiento de todas las sanciones.

La república islámica señaló en un comunicado difundido junto con una lista de los 10 puntos publicada por los medios estatales que el plan pedirá "el control iraní continuado sobre el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento y el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias".

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Trump aseguró que había hablado con los dirigentes de Pakistán, quienes le "pidieron que detuviera la fuerza destructiva que esta noche iba a ser enviada a Irán".

"Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y ataque contra Irán por un período de dos semanas", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó un paso seguro durante dos semanas para los barcos a través del estrecho de Ormuz, la vía de salida de una quinta parte del petróleo mundial, que Teherán había cerrado en represalia por la guerra iniciada el 28 de febrero.

"Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas", dijo Araghchi.

Los 10 puntos que propone Irán a EE. UU. para el fin de la guerra

Trump afirmó que Estados Unidos estaba "muy avanzado" en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, que había presentado un plan de 10 puntos que él calificó de "viable".

Según Irán, el plan incluye el levantamiento de las sanciones de larga data, la garantía del "control" del país sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región.

Además, exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio.

Tras el anuncio de tregua, la Bolsa de Seúl se disparó más de un 6% y la de Tokio subió más de un 4% este miércoles en la apertura de las operaciones.