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Fuerte sismo se registró en Guatemala hoy 10 de noviembre: atento a su magnitud

Las autoridades realizaron el monitoreo pertinente y entregaron su balance. Descubra aquí los detalles completos.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

noviembre 10 de 2026
02:47 p. m.
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Este martes 10 de noviembre de 2026, en horas de la mañana, ocurrió un fuerte sismo en Guatemala.

La magnitud superó los 5.0, mientras que la profundidad sobrepasó los 30 kilómetros. ¿Dónde fue el epicentro? ¿Qué han determinado las autoridades? ¿Cuáles fueron los lugares más cercanos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Guatemala hoy 10 de noviembre de 2026

  • 8:54 a.m. de Guatemala / 9:54 a.m. de Colombia.

Epicentro: océano Pacífico Norte, 85 km al sur de Escuintla, Guatemala.

Magnitud: 5.6.

Profundidad: 35 kilómetros.

Lugares cercanos: 43 kilómetros de Puerto San José, a 48 de Iztapa, a 63 de La Gomera, 74 de Masagua, a 77 de La Democracia, a 78 de Guazacapán y a 81 de Chiquimulilla.

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¿Qué han determinado las autoridades de Guatemala tras el fuerte sismo de hoy 10 de noviembre de 2026?

En primer lugar, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que las evacuaciones fueron exitosas y se realizaron de manera organizada en los edificios residenciales, las empresas y las instituciones educativas.

Además, el Instituto Nacional de Sismología aclaró que el epicentro ocurrió en mar adentro y que, por lo tanto, se mitigó de manera considerable el impacto en la tierra. En consecuencia, no hubo daños estructurales, heridos ni víctimas.

Por otra parte, las autoridades de Guatemala también han descartado los riesgos de que se presente un tsunami en las costas del país y les han solicitado a los ciudadanos que conserven la calma y no difundan información falsa.

¿Se han presentado réplicas tras el fuerte sismo de este 10 de noviembre de 2026 en Guatemala?

De acuerdo con las entidades sismológicas oficiales, a las 9:23 de la mañana (hora de Guatemala) se presentó la siguiente réplica:

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: 45 kilómetros.

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