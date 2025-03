Polémico chat se filtró a un periodista y reveló presunto plan de guerra de EE. UU. contra Yemen

Crece la polémica en Estados Unidos luego de revelarse por error el plan de ataque contra los Hutíes en Yemen, a través de un chat en el que fue incluido un periodista.

Aunque al principio creyó que era una broma, con el inicio de los bombardeos concluyó que era real. El partido demócrata no tardo en denunciar el error, afirmando que constituía una violación de la seguridad nacional.

El redactor jefe del diario The Atlantic, Jeffrey Goldberg, relató que fue invitado inesperadamente el 13 de marzo a un grupo de chat llamado ‘Pequeño grupo hutí PC’.

Chat filtrado a periodista reveló ataque de EE. UU.

En el grupo de mensajería estaban el asesor de seguridad nacional, Mike Walz y el vicepresidente JD Vance; en los chats se planeaba un ataque contra rebeldes hutíes de Yemen.

Aunque el periodista creyó que se trataba de una broma, todo resultó siendo verdad.

El secretario de defensa negó que se hubiera enviado tal mensaje con planes de guerra. Mientras que el portavoz del consejo de seguridad nacional dijo que el grupo parecía ser auténtico.

Por su parte, Donald Trump dijo que no sabía nada al respecto. Mientras que la Casa Blanca anunció una investigación.

El presunto ataque filtrado de EE. UU. contra los hutíes de Yemen

El presidente de Estados Unidos lanzó una campaña de ataques militares a gran escala contra los hutíes de Yemen, el pasado 15 de marzo, por los ataques del grupo contra el transporte marítimo del mar Rojo y advirtió a Irán, el principal respaldo de los hutíes, que tenía que detener inmediatamente el apoyo al grupo.

Horas antes de que comenzaran esos ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría publicado detalles operativos sobre el plan en el grupo de mensajería, "incluida información sobre los objetivos, las armas que Estados Unidos desplegaría y la secuencia de los ataques", dijo Goldberg.

En el grupo de chat se reunieron cuentas que parecían representar al vicepresidente J. D. Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, al director de la CIA, John Ratcliffe, a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la jefa de personal de la Casa Blanca, Susie Wiles, y a altos cargos del Consejo de Seguridad Nacional, escribió Goldberg.

Trump dijo que desconocía el incidente. "No sé nada al respecto. No soy un gran fan de The Atlantic".