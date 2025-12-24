Plan de EE. UU. para Ucrania propone congelar el frente y abre debate sobre territorios

El más reciente plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia contempla congelar el frente de guerra en las líneas actuales y abre la posibilidad de establecer zonas desmilitarizadas.

Aunque la propuesta incluye varias concesiones favorables para Kiev, persisten dudas clave sobre la viabilidad del acuerdo y sobre si Moscú aceptará los nuevos términos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que el documento actualizado consta de 20 puntos consensuados entre negociadores estadounidenses y ucranianos, y que ya fue enviado al Kremlin para su revisión. Sin embargo, el portavoz ruso Dmitri Peskov aseguró que Moscú apenas “está formulando su postura”, sin entregar detalles, lo que mantiene la incertidumbre sobre una eventual respuesta positiva.

Zelenski reconoció que no todos los puntos del plan son del agrado de Ucrania, pero destacó que se lograron cambios sustanciales frente a una versión previa de 28 puntos que, según Kiev, recogía varias exigencias rusas. Entre los ajustes más relevantes está la eliminación del pedido de retirada inmediata de las fuerzas ucranianas de zonas que actualmente controlan en la región de Donetsk.

Asimismo, fue descartada la posibilidad de reconocer como rusos los territorios ocupados por Moscú y se eliminó la exigencia de que Ucrania renuncie formalmente a su aspiración de ingresar a la OTAN. Aunque Estados Unidos ha reiterado que no contempla una adhesión ucraniana en el corto plazo, Zelenski insistió en que esa decisión corresponde únicamente a la Alianza Atlántica.

Concesiones y líneas rojas de Kiev

En el plano militar, el plan propone que las actuales líneas de despliegue en regiones como Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia sean reconocidas de facto como líneas de contacto. Además, un grupo de trabajo definiría posibles redespliegues de tropas y los parámetros para la creación de zonas desmilitarizadas o incluso zonas económicas especiales.

El mandatario ucraniano admitió que esta propuesta abre la puerta a concesiones difíciles, como el retiro parcial de fuerzas de áreas bajo control de Kiev, algo que hasta ahora había sido rechazado. No obstante, subrayó que cualquier decisión de este tipo deberá ser sometida a un referendo nacional.

El plan también menciona una eventual administración conjunta —estadounidense, rusa y ucraniana— de la central nuclear de Zaporiyia, una opción que genera fuertes reservas en Kiev, que se opone a cualquier supervisión rusa de la planta.

Finalmente, Zelenski anunció que Ucrania celebrará elecciones presidenciales una vez se firme un eventual acuerdo de paz, una exigencia planteada tanto por Moscú como por Washington. Mientras Estados Unidos intensifica la presión diplomática para alcanzar una salida negociada, el futuro del plan sigue siendo incierto ante la falta de señales de flexibilidad por parte del presidente ruso, Vladimir Putin.