Eligen a la primera mujer homosexual como arzobispo en Gran Bretaña: ¿Quién es?

Cherry Vann está haciendo historia en la iglesia anglicana de Gales, Reino Unido.

Cherry Vann.
Cherry Vann. Foto: Church in Wales..

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
08:09 p. m.
El 30 de julio se dio una noticia histórica en Reino Unido. Una mujer se convirtió en la primera mujer LGBTQ+ en ser nombrada arzobispo en la iglesia anglicana.

Cherry Vann venía desempeñándose como obispo de Monmouth desde hace cinco años. Con este anuncio, será la decimoquinta persona en tomar las riendas del Arzobispo de Gales. Sucederá a Andrew John.

La carrera de Vann

“Lo primero que debo hacer es asegurarme de que los problemas que se han planteado en los últimos seis meses se aborden adecuadamente y trabajar para lograr la sanación y la reconciliación, y para construir un buen nivel de confianza en toda la Iglesia y las comunidades a las que sirve”, indicó.

Con la mayoría de dos tercios de los votos de los miembros del Colegio Electoral en el segundo día de la reunión, Vann fue elegida. Su entronización se llevará a cabo en la Catedral de Newport.

Vann nació en Leicestershire y su labor en la iglesia empezó hace varias décadas. Fue una de las primeras mujeres en ser sacerdote, en 1984. También estuvo durante 11 años como archidiácono de Rochdale en la Diócesis de Manchester.

Histórica decisión

“Cherry es la persona indicada para este momento en la vida de la Iglesia de Gales. Tiene habilidades y la visión que necesitamos para restaurar la confianza tras algunas fallas muy públicas. Ha traído a la estabilidad a la Diócesis de Monmouth, generando cambios de áreas ministeriales con claridad y propósito, mostrando un profundo interés por el clero y la gente”, destacó el decano de Newport, reverendo Ian Black.

Vann entonces será la primera lesbiana en servir como arzobispo a nivel mundial. La comunión anglicana ha tenido obispos abiertamente homosexuales, pero este anuncio marca un antes y después.

El arzobispo vive con su pareja Wendy y con dos perros. Si bien la iglesia de Gales no celebra matrimonios entre personas del mismo sexo, sí permite que lo hagan los clérigos bajo uniones civiles.

