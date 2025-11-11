China veta aplicaciones de citas gay en su territorio: viejos usuarios descubrieron que pueden seguir utilizándolas

Dos de las aplicaciones de citas gay más utilizadas en China: Blued y Finka, desaparecieron recientemente del Apple Store y Google Play, por orden directa de las autoridades chinas. La medida se enmarca en un nuevo episodio de censura digital que afecta a la comunidad LGBTQ en el país asiático.

“Tras una orden de la administración del ciberespacio china, hemos retirado estas dos aplicaciones únicamente de la tienda china”, declaró un portavoz de Apple en declaraciones entregadas a la AFP, agregando que la empresa “respeta las leyes de los países en los que opera”.

Durante el fin de semana, usuarios chinos comenzaron a notar la desaparición de las versiones completas de Blued y Finka, ambas pertenecientes a un grupo con sede en Hong Kong. Sin embargo, una versión ‘light’ de Blued —con funciones limitadas— sigue disponible y quienes tenían descargadas ambas aplicaciones en su celular han podido seguir utilizándolas.

Colectivos LGBT+ se pronunciaron frente a la medida:

La decisión ha causado sorpresa e indignación entre activistas. El abogado Zhao Hu, conocido por su trabajo en pro de los derechos LGBTQ, calificó la medida como “inesperada” y lamentó que se haya tomado “sin ninguna explicación”.

Mientras, Hu Zhijun, cofundador de la organización PFLAG China, que promueve los derechos de la comunidad LGBTQ, condenó la eliminación de las aplicaciones, destacando que “han ayudado a hombres gays a llevar una vida más estable y a encontrar parejas para relaciones íntimas”. A su juicio, “deberían haberse percibido como algo positivo, una iniciativa socialmente beneficiosa”.

RELACIONADO Agresor podría enfrentar hasta 16 meses en prisión por escupir a mujer trans durante evento religioso

Otras aplicaciones de citas y encuentros casuales han sido prohibidas en el gigante asiático:

La Administración del Ciberespacio de China (CAC), responsable de regular lo que se encuentra en la red del gigante asiático, anunció una campaña para controlar las redes sociales durante dos meses, desde septiembre. Y ya en 2022 se había encarado de retirar de las tiendas de aplicaciones Grindr.

Las nuevas medidas se inscriben en un contexto de creciente represión contra la comunidad LGBTQ en China bajo el liderazgo de Xi Jinping. En los últimos años, las autoridades han censurado eventos, publicaciones y plataformas vinculadas de este colectivo, que tiene prohibido casarse con personas del mismo sexo.

Pekín sigue reforzando su control sobre el espacio digital y vuelve a poner contra la pared a los miembros de la comunidad LGBT+, que lucha por mantener su visibilidad en un entrono restrictivo.