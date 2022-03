¿Quién es Chris Rock, el comediante que se llevó una bofetada de Will Smith?

Su cara de sorpresa contrastó con la de todos los asistentes a los Premios Óscar y de los mismos televidentes. Chris Rock quedó atónito luego de sentir la enorme mano de Will Smith al impactar su rostro por un chiste que no le gustó. “Will Smith me ha golpeado”, dijo. Las personas se rieron, creyendo que era parte del espectáculo, pero no fue así. Fue un golpe, que llegó desde una rabia incontenida.

El escándalo lo desató una broma de Rock sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith, que padece alopecia, una enfermedad que genera una severa pérdida de cabello. Smith se dirigió al escenario y le dio una bofetada. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", le gritó dos veces tras volver a su asiento.

El nombre de Will Smith es altamente conocido por todos los años que lleva en la actuación, por los cientos de películas que ha protagonizado con bastante éxito. Sin embargo, para algunos el nombre de Chris Rock no es tan conocido y hoy en día se interesaron más en él.

¿Quién es Chris Rock?

Algunas personas lo pueden reconocer de manera fácil. Si están en el mundo de la comedia o les gusta este género, verán su rostro y sabe que apareció en varias películas junto a otro comediante de la talla de Adam Sandler en títulos como ‘Son como Niños’ o ‘La peor semana’.

Es un comediante, actor, guionista, productor y director de cine estadounidense. Fue elegido en los Estados Unidos como el quinto mejor cómico monologuista de todos los tiempos por Comedy Central.​ También en el 2007 fue votado en el Reino Unido como el noveno mejor humorista en el programa 100 Greatest Stand-Ups de Channel 4 y de nuevo en la lista actualizada de 2010 como el octavo mejor humorista.

Rock comenzó su carrera profesional en papeles pequeños en películas como "I'm Gonna Git You Sucka" y la serie "Miami Vice". Su rol cambió del cielo a la tierra cuando conoció a otro de los grandes actores como lo Eddie Murphy. Fue él quien le metió en el mundo de la comedia, dándole un gran salto de fama en el programa "Saturday Night Live".

Pero no solo ha salido al frente de la pantalla, sino que también en su trabajo como productor y otras vertientes del cine, su voz fue utilizada para darle vida con su voz a películas de muñequitos como "Bee Movie" y "Madagascar".

Las polémicas de Chris Rock

Pero Chris Rock es un personaje que ha tenido polémica durante toda su vida. La bofetada de Will Smith fue un paso más en falso en su carrera. Aún muchos recuerdan su frase en una entrevista al decir que por ser famoso no tienen que ser diferentes a personas del “común”.

"¿Por qué el público espera que los artistas se comporten mejor que todos los demás? Es ridículo…", dijo en una entrevista Chris Rock.

Finalmente, en el 2007 Rock asistió a un concierto de la reconocida banda Red Hot Chili Peppers. En aquel evento, el actor comenzó a insultar a otros espectadores en el sitio sin saber que estaba siendo grabado.