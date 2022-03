Youtuber ofreció una millonada para que Will Smith y Chris Rock peleen en un ring

El ataque de ira de Will Smith, quien golpeó al humorista Chris Rock por bromear con la alopecia de su esposa, dejó atónito al público durante la ceremonia de los Óscar minutos antes de verle llorar al recibir la estatuilla al mejor actor.

Le puede interesar: Reacción de Chris Rock ante golpe de Will Smith: ¿lo denunció por agresión?.

Todo se desarrollaba según lo planeado hasta que el humorista Chris Rock subió al escenario para presentar el Óscar al mejor documental. Hizo un par de chistes y después uno sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, quien sufre alopecia.

De repente, Will Smith subió al escenario y le pegó en la cara. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", soltó de vuelta en su asiento. La cadena ABC cortó el sonido, pero en algunas cadenas no se censuró el momento y se pudo ver y escuchar muy claro el reclamo.

También lea: La enfermedad que sufre la esposa de Will Smith y de la que se burló Chris Rock.

Una vez terminada la velada, la policía de Los Ángeles aclaró que Chris Rock no había presentado una denuncia.

"El amor te hace hacer locuras", se disculpó Smith, llorando, al recibir el Óscar al mejor actor por "Rey Richard: una familia ganadora". "¿Me perdí algo?", dijo entonces la humorista Amy Schumer, una de las presentadoras de la velada, haciéndose la ingenua, con lo que arrancó las risas del público.

Pero ahí no se detuvo el tema. En medio de lo viral, muchas personas utilizaron las redes sociales para hablar del tema que se volvió en tendencia este domingo en la noche. Memes, comentarios, posturas, apoyos y rechazos. Todo esto se pudo leer.

Además: Will Smith se disculpa y espera que lo vuelvan a invitar a los Óscar.

El reconocido youtuber convertido en boxeador Jake Paul puso un polémico trino en el que invitó a los dos actores a subirse al ring por una suma de dinero bastante alta.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2