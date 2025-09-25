CANAL RCN
Dolor profundo en la música: murió reconocido cantante tras un trágico e inesperado accidente

El cantante se encontraba de vacaciones y perdió la vida tras un accidente en el mar. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
10:55 a. m.
Los seguidores del folk-pop, la música de Assam y el rock indio se encuentran de luto debido a que uno de sus grandes exponentes falleció el pasado 19 de septiembre de 2025.

Zubeen Garg, que era oriundo de Jorhat, India, tenía 52 años y logró que su éxito musical 'Ya Ali' hiciera parte de la película 'Gangster', sufrió un inesperado accidente en el mar y perdió la vida.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Zubeen Garg, el reconocido cantante de India?

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Zubeen Garg se encontraba de vacaciones en Singapur y alquiló un yate para disfrutar la vista del mar.

Sin embargo, durante su estadía en el yate quiso nadar, se lanzó al agua con un salvavidas, pero, posteriormente, se lo habría quitado bajo el argumento de que le incomodaba.

En medio de esa coyuntura, todo parece indicar que Zubeen Garg sufrió una descompensación dentro del agua y, de acuerdo con los estudios que le realizaron, se ahogó.

Tras ese trágico hecho, un grupo de primeros auxilios lo sacaron del agua de inmediato y lo trasladaron a un hospital de primer nivel, pero, a pesar de que se le realizaron múltiples ejercicios de reanimación, no recuperó sus signos vitales.

India y los seguidores de la música de Zubeen Garg se encuentran de luto

Tras la confirmación de la muerte de Zubeen Garg, el reconocido cantante de India, sus fanáticos continúan en shock.

"Te extraño, Zubeen", "fuiste una persona tan humilde", "lo siento mucho", "perdimos a una leyenda", "eras el rey de la melodía" y "descansa en paz", han sido algunos de los mensajes expresados en redes sociales.

Además, en India, específicamente en la zona de Assam, se decretaron tres días de luto y la velación fue pública en el complejo Bhogeswar Baruah.

 

