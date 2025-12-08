CANAL RCN
Internacional

Científicos hallaron el fósil de un mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia

El fósil es de hace 74 millones de años y corresponde al mamífero más pequeño conocido.

Fosil hallado en La Patagonia
Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

agosto 12 de 2025
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un descubrimiento en Chile ha revelado nuevos datos sobre la vida animal que coexistió con los dinosaurios.

Científicos identificaron el fósil de un mamífero de apenas unos centímetros, cuyo peso se estima entre 30 y 40 gramos, similar al de un ratón pequeño.

Descubren una nueva especie de dinosaurio y lo catalogan como raro
RELACIONADO

Descubren una nueva especie de dinosaurio y lo catalogan como raro

El ejemplar, denominado Yeutherium pressor, habitó en el sur del antiguo supercontinente Gondwana, en lo que hoy es la Patagonia chilena, y es el mamífero más pequeño registrado de ese periodo en esta región.

Hallan el fósil de un mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia

El hallazgo fue realizado por investigadores de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile y del centro de estudios Núcleo Milenio Evotem.

Y, ls resultados fueron publicados este mes en la revista científica británica Proceedings, de The Royal Society B.

Los paleontólogos localizaron el fósil, un fragmento de cráneo, en el valle del Río de Las Chinas, en la región de Magallanes, a unos 3.000 kilómetros al sur de Santiago.

De acuerdo con el líder del equipo, Hans Püschel, el material preservado incluye “un pedacito de maxilar con un molar que tiene preservada la corona y las raíces de dos molares más”.

¿Cómo habría sido el dinosaurio durante su existencia?

Aunque su tamaño y aspecto podrían recordar al de un pequeño roedor, el Yeutherium pressor pertenecía a un grupo distinto de mamíferos primitivos. Según los especialistas, este animal pudo haber tenido reproducción ovípara, similar a la del ornitorrinco, o ser vivíparo como los marsupiales, un grupo que incluye a canguros y zarigüeyas.

VIDEO | Perro se lanzó contra dos hombres armados con cuchillo y salvó a joven de brutal ataque en Ibagué
RELACIONADO

VIDEO | Perro se lanzó contra dos hombres armados con cuchillo y salvó a joven de brutal ataque en Ibagué

El análisis de la forma y el desgaste de los dientes sugiere que se alimentaba de plantas de consistencia relativamente dura.

Su vida transcurrió en un ecosistema donde compartía hábitat con diversas especies de dinosaurios, hasta la extinción masiva ocurrida hace 66 millones de años al final del Cretácico.

Para Püschel, este hallazgo tiene un valor especial por la escasez de registros similares en Sudamérica:

Encontrar un mamífero de la era de los dinosaurios y particularmente en esta parte del mundo, donde todo es bastante desconocido, lo convierte en un hallazgo muy importante.

Finalmente, la presencia de este fósil confirma que en la Patagonia existió una diversidad de mamíferos más amplia de lo que se pensaba para el Cretácico superior.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Cantante fue asesinado unos minutos antes de subirse a un escenario

Artistas

Estrella del cine para adultos murió a sus 24 años: esto se sabe

Brasil

Menor se encuentra desaparecida, luego de que su padre la arrojara de un bote por discusión matrimonial

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Maduro propone unir las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela en la frontera para luchar contra el narcotráfico

El líder del régimen chavista aseguró que del lado venezolano no hay cultivo de Coca y su país tiene un récord de incautación.

Artistas

Reconocido cantante fue arrestado en las últimas horas: este es el delito del que se le acusa

El cantante tuvo problemas con la justicia en la madrugada de este 12 de agosto de 2025. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió?

Turismo

Colombianos tendrán descuentos de hasta el 50% en el último fin de semana de cada mes: así funcionará

Copa Libertadores

Nacional sueña: Conmebol confirmó el estadio donde se jugará la final de la Copa Libertadores

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?