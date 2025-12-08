Científicos hallaron el fósil de un mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia

Un descubrimiento en Chile ha revelado nuevos datos sobre la vida animal que coexistió con los dinosaurios.

Científicos identificaron el fósil de un mamífero de apenas unos centímetros, cuyo peso se estima entre 30 y 40 gramos, similar al de un ratón pequeño.

RELACIONADO Descubren una nueva especie de dinosaurio y lo catalogan como raro

El ejemplar, denominado Yeutherium pressor, habitó en el sur del antiguo supercontinente Gondwana, en lo que hoy es la Patagonia chilena, y es el mamífero más pequeño registrado de ese periodo en esta región.

Hallan el fósil de un mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia

El hallazgo fue realizado por investigadores de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile y del centro de estudios Núcleo Milenio Evotem.

Y, ls resultados fueron publicados este mes en la revista científica británica Proceedings, de The Royal Society B.

Los paleontólogos localizaron el fósil, un fragmento de cráneo, en el valle del Río de Las Chinas, en la región de Magallanes, a unos 3.000 kilómetros al sur de Santiago.

De acuerdo con el líder del equipo, Hans Püschel, el material preservado incluye “un pedacito de maxilar con un molar que tiene preservada la corona y las raíces de dos molares más”.

¿Cómo habría sido el dinosaurio durante su existencia?

Aunque su tamaño y aspecto podrían recordar al de un pequeño roedor, el Yeutherium pressor pertenecía a un grupo distinto de mamíferos primitivos. Según los especialistas, este animal pudo haber tenido reproducción ovípara, similar a la del ornitorrinco, o ser vivíparo como los marsupiales, un grupo que incluye a canguros y zarigüeyas.

El análisis de la forma y el desgaste de los dientes sugiere que se alimentaba de plantas de consistencia relativamente dura.

Su vida transcurrió en un ecosistema donde compartía hábitat con diversas especies de dinosaurios, hasta la extinción masiva ocurrida hace 66 millones de años al final del Cretácico.

Para Püschel, este hallazgo tiene un valor especial por la escasez de registros similares en Sudamérica:

Encontrar un mamífero de la era de los dinosaurios y particularmente en esta parte del mundo, donde todo es bastante desconocido, lo convierte en un hallazgo muy importante.

Finalmente, la presencia de este fósil confirma que en la Patagonia existió una diversidad de mamíferos más amplia de lo que se pensaba para el Cretácico superior.