Cierran temporalmente aeropuertos en Dinamarca por extraño sobrevuelo de drones

El Gobierno de Dinamarca denunció este martes un episodio sin precedentes que obligó al cierre temporal del aeropuerto internacional de Copenhague debido al sobrevuelo de varios drones.

La primera ministra, Mette Frederiksen, calificó lo ocurrido como “el ataque más grave contra una infraestructura crítica en el país”.

El incidente, que también afectó al aeropuerto de Oslo en Noruega, paralizó durante horas el tráfico aéreo entre la noche del lunes y la madrugada del martes, ocasionando la cancelación de más de un centenar de vuelos, 31 desvíos y retrasos que impactaron a unos 20.000 pasajeros.

Frederiksen vinculó los hechos con una serie de acciones recientes atribuidas a Rusia, entre ellas incursiones aéreas no autorizadas y ciberataques contra aeropuertos europeos.

“Esto se enmarca en la evolución que hemos visto con violaciones del espacio aéreo y ataques digitales”, afirmó en un comunicado.

Aunque la mandataria evitó señalar directamente a Moscú, no descartó su implicación. El Kremlin respondió de inmediato, calificando las acusaciones como “infundadas” y propias de una estrategia para “avivar tensiones”.

La alarma se produce en un contexto delicado, pues este mismo martes, la OTAN convocó a sus embajadores tras la denuncia de Estonia sobre la incursión de tres cazas rusos en su espacio aéreo.

Polonia y Rumania también han reportado vuelos no autorizados de drones procedentes de Rusia.

Las autoridades danesas informaron que los drones sobrevolaron la terminal durante más de tres horas desde distintas direcciones, lo que denota un “actor con capacidad, voluntad y herramientas para hacerse notar”, según explicó el inspector Jens Jespersen de la policía de Copenhague.

Por razones de seguridad, los agentes descartaron derribarlos: “Un impacto podría haber puesto en riesgo aviones con pasajeros, depósitos de combustible y viviendas cercanas”, precisó Jespersen.

El dispositivo desplegado incluyó a la policía, el ejército y los servicios de inteligencia, que mantienen abierta una investigación junto con las autoridades noruegas. Hasta ahora, no se ha identificado a los responsables.

En Oslo, el avistamiento de dos drones obligó al desvío de 14 aviones, según informó la vocera de la terminal, Monica Fasting.

El episodio ocurre pocos días después de un ciberataque que interrumpió los sistemas de facturación en aeropuertos de Bruselas, Berlín, Londres y Dublín, lo que refuerza la alerta de los servicios de inteligencia daneses, que advierten de una amenaza creciente de sabotaje contra infraestructuras estratégicas en Europa.