Helicóptero con cuatro personas a bordo se accidentó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Las causas del accidente todavía son materia de investigación.

Foto: Cortesía

septiembre 01 de 2025
02:56 p. m.
Sobre las 11:30 de la mañana de este lunes 1 de septiembre, un helicóptero registró un incidente en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca.

Según el reporte de la Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes, adscrita a la Aeronáutica Civil, el helicóptero, de matrícula HK5198 y operado por la empresa Delta Helicópteros, presentó un problema al momento de aterrizar en la pista 02, en el costado derecho del aeropuerto.

Se trata de un helicóptero Bell 206 que llevaba a cuatro personas a bordo. “De ese número de personas hay dos heridos y dos personas ilesas", dice un reporte reciente de la Fuerza Pública.

Autoridades activaron protocolo de emergencia en el aeropuerto de Palmira

Después de presentarse el incidente, el aeropuerto activó un protocolo de emergencia y cerraron de forma temporal. Sobre las 12:16 del mediodía, las autoridades nuevamente abrieron las instalaciones al público.

“Por fortuna, no se reportan novedades en cuanto a personas. Actualmente, se está trabajando en la evacuación del helicóptero. Se continúan los procesos para esclarecer lo sucedido. Se recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en sus vuelos", dijo la Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes en su reporte tras lo ocurrido.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón opera con normalidad

A las 12:38 del medio día, la Aeronáutica Civil informó que la operación de la terminal aérea continuó con normalidad.

Sin embargo, las causas del accidente todavía son materia de investigación. Las autoridades analizan posibles fallas técnicas de la aeronave.

