Ciudades latinoamericanas que desaparecerían con la tercera guerra mundial, según IA

Una posible Tercera Guerra Mundial tendría consecuencias catastróficas a nivel global, y aunque América Latina pueda parecer alejada de los focos de tensión, la inteligencia artificial (IA) ha señalado que varias de sus ciudades no estarían exentas de riesgo.

Todo esto se ha basado de acuerdo a lo sucedido durante los últimos años con las guerras entre países como Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, y por supuesto, las nuevas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, mantienen en vilo al mundo.

La IA, basándose en la geopolítica, alianzas militares, importancia económica y ubicación estratégica, ha proyectado un escenario en el que ciertas metrópolis latinoamericanas serían vulnerables.

Estas serían las primeras ciudades latinas en desaparecer, según IA

Según análisis hipotéticos realizados con herramientas como ChatGPT y Gemini, las ciudades con mayor probabilidad de sufrir un impacto directo en un conflicto global son aquellas que cumplen con ciertos criterios de vulnerabilidad: ser centros políticos y económicos neurálgicos, estar cerca de países con alianzas militares estratégicas o albergar infraestructura crítica.

Ciudad de México, México: Su cercanía con Estados Unidos, un actor clave en cualquier conflicto global, la convierte en un objetivo potencial. Además, su rol como centro político y económico de México la posiciona como un blanco de alto valor simbólico y estratégico. Un ataque a esta urbe no solo afectaría a la población, sino que desestabilizaría la economía de un país vital para la región.

São Paulo y Río de Janeiro, Brasil: Aunque Brasil ha mantenido una política de no injerencia en conflictos internacionales, su gran tamaño y poder económico lo convierten en una potencia regional. São Paulo es el corazón financiero de la región y su paralización impactaría en los mercados globales. Por su parte, Río de Janeiro, con sus bases militares y su importancia histórica, podría ser un blanco para desorganizar la capacidad defensiva del país.

Buenos Aires, Argentina: La capital argentina es un punto estratégico en el Cono Sur. Su puerto, uno de los más importantes de la región, y su rol como centro de poder político y económico la hacen un objetivo de alto impacto para cualquier potencia que busque controlar el comercio o influir en la política sudamericana.

Bogotá, Colombia, y Santiago de Chile, Chile: Bogotá es una ciudad con una alianza estratégica con Estados Unidos, lo que la pone en una posición de vulnerabilidad en caso de un enfrentamiento con potencias opuestas. Santiago de Chile, por su parte, es un centro económico estable y con una fuerte presencia de empresas multinacionales, convirtiéndose en un blanco potencial para desestabilizar los mercados financieros.

Países que serían seguros, según IA

La IA también ha identificado países que, por sus características, serían más seguros. La neutralidad política e histórica, el aislamiento geográfico y la autosuficiencia energética son factores clave. Países como Uruguay y Costa Rica son mencionados con frecuencia en estos análisis.

Uruguay, por su estabilidad política y su falta de grandes alianzas militares, y Costa Rica, por haber abolido su ejército en 1949 y mantener una postura de neutralidad.