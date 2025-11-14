Colombiana capturada en una guardería de Chicago por agentes del ICE regresará a dar clases: ya fue liberada

Tras una semana en un centro de detención, fue liberada la noche del miércoles, 12 de noviembre, la migrante colombiana Diana Santillana Galeano, que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) capturaron el 5 de noviembre a las afueras de una guardería en la zona norte de Chicago.

Este viernes, según comento a través de un comunicado, regresará a dar clases al Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center, de donde fue sacada a la fuerza por uniformados de ICE, como quedó registrado en un video que se viralizó en redes:

“Estoy muy agradecida a todos los que han defendido mi causa y la de otras muchas personas que han sufrido traumas similares en los últimos meses en el área de Chicago. Amo a nuestra comunidad y a los niños a los que educo, y estoy deseando volver a verlos”.

Su abogado, Charlie Wysong, también celebró la noticia e informó que, junto a Santillana, seguirán buscando, por vías legales, un permiso para que permanezca de forma permanente en el país:

“Estamos encantados de que la Sra. Santillana haya sido liberada y haya podido regresar a su hogar en Chicago, donde pertenece. Seguiremos adelante con sus solicitudes de inmigración para que pueda permanecer en Estados Unidos. Agradecemos a su comunidad el gran apoyo que le ha brindado durante estos días difíciles y pedimos que se respete su privacidad mientras descansa y se recupera de esta dura experiencia”.

Testimonio de la colombiana desmiente la versión del Departamento de Seguridad Nacional:

Tan pronto como el video de su detención llegó a las redes y a los principales medios de comunicación, Tricia McLaughlin del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos trató de desmentir que los agentes del ICE tuvieran bajo la mira el jardín Rayito de Sol o entraran para capturar a Santillana:

“Las autoridades de ICE NO tenían como objetivo una guardería. Los agentes intentaron realizar una detención de tráfico selectiva a esta mujer indocumentada de Colombia, con las sirenas y las luces de emergencia encendidas, pero el conductor se negó a detenerse”.

Desde que inició la Operación Midway Blitz, agentes del ICE han realizado 3.000 detenciones de migrantes en el área de Chicago, lanzándose desde helicópteros Black Hawk, irrumpiendo en actividades recreativas e, inclusos utilizando gases lacrimógenos, pero McLaughlin quería desmentir que hubieran puesto en peligro a los niños del jardín o hubieran entrado por la fuerza para detener aun mimebro del cuerpo docente:

“Las autoridades persiguieron el vehículo hasta que el agresor aceleró hacia un centro comercial, donde él y la pasajera huyeron. Entraron corriendo a una guardería e intentaron atrincherarse dentro, poniendo en grave peligro a los niños. La mujer indocumentada fue arrestada en el vestíbulo, no dentro de la guardería. Al ser arrestada, mintió sobre su identidad”.

Las declaraciones encontradas de McLaughlin y Santillana dejan una serie de preguntas en el aire. Sin embargo, la funcionaria adelantó desde el día de la captura que “se proporcionarán más detalles, incluyendo información sobre los antecedentes penales y el agresor, y actualizaremos la información al público tan pronto como esté disponible”.