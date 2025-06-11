CANAL RCN
¿Qué pasó realmente con la colombiana que fue vista siendo arrestada frente a una guardería en Chicago?

Autoridades aseguran que la detención ocurrió en el vestíbulo y que la guardería no era el objetivo del operativo.

noviembre 06 de 2025
07:27 p. m.
El incidente, que generó revuelo en redes y medios, se produjo luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentaran detener un vehículo registrado, según las autoridades, a nombre de la mujer colombiana.

Tal como indica la versión oficial, el conductor del automóvil se negó a detenerse cuando los agentes activaron sirenas y luces, lo que dio origen a una persecución que culminó en un centro comercial cercano.

¿Qué pasó con la colombiana que fue arrestada frente a una guardería en Chicago?

De acuerdo con la explicación entregada por Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, durante la persecución el conductor y la pasajera abandonaron el automóvil y corrieron hacia una guardería.

Las autoridades sostienen que ambos intentaron atrincherarse dentro del establecimiento, lo que habría puesto en riesgo a los menores presentes, y que la mujer fue finalmente detenida en el vestíbulo del edificio, no en el interior de las aulas.

Tras su captura, las fuentes oficiales sostienen que la detenida mintió sobre su identidad.

¿Qué se creía inicialmente sobre la colombiana arrestada?

La versión que se viralizó inicialmente, según la cual ICE habría realizado un operativo para sacar a una trabajadora de la guardería, fue desmentida por las autoridades federales, que insisten en que la guardería no era el objetivo del operativo y que la acción fue la culminación de un intento de detención por estatus migratorio y una subsecuente negativa del conductor a detenerse.

Estas precisiones han sido utilizadas por el Departamento de Seguridad Nacional para contrarrestar las críticas y los videos que circulan en redes, pues se creía que habían ingresado al lugar con menores sin autorización, exponiéndolos a algún percance.

Fuentes oficiales también indicaron que la mujer tenía antecedentes migratorios: en 2023 había sido detenida previamente por ingresar irregularmente a Estados Unidos, dato que formaba parte del contexto que motivó el control selectivo del vehículo.

Asimismo, se dijo que el automóvil estaba registrado a nombre de la mujer, aunque ella habría dicho no conocer al conductor y alegó haberlo recogido en una parada de autobús.

Ahora, las autoridades dijeron que en los próximos días darán a conocer más datos, incluidos antecedentes penales y detalles sobre el hombre que conducía el vehículo, y que actualizarán a la opinión pública conforme avance la investigación administrativa y el proceso migratorio.

