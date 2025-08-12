CANAL RCN
Putin aseguró que si Europa quiere guerra, Rusia estará lista: inquietante mensaje

En febrero se cumplirán cuatro años desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.

Foto: AFP

AFP - Reuters

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
05:27 p. m.
Hace algunos días, el presidente Vladímir Putin dio una declaración que generó eco en Europa.

El pasado martes 2 de diciembre, el mandatario aseguró que no está interesado en que haya guerra con Europa. Sin embargo, aseguró que si desde el llamado viejo continente se forma un conflicto, Rusia estará lista.

Expectativa por negociación: Estados Unidos es intermediario

“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, sostuvo. Cabe recordar que en pocos meses se cumplirán cuatro años desde que estalló el conflicto con Ucrania.

Putin afirmó que los europeos “están molestos” por haber sido apartados de los diálogos que se han desarrollado con Estados Unidos: “No tienen un programa de paz, están del lado de la guerra”.

Ese mismo día, hubo una reunión importante con la que se buscó darle luces a un eventual fin a la guerra. El presidente ruso tuvo un encuentro con Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos; y Jared Kushner, familiar de Donald Trump.

La guerra en cifras: esto ha pasado en casi cuatro años

En febrero de este año, cuando se cumplieron tres años, Naciones Unidas dio a conocer una radiografía. Para ese momento, había reportes de más de 12.600 muertos civiles y más de 29 mil heridos.

Se estima que más del 10% de las viviendas en Ucrania fueron destruidas y/o afectadas por las tropas rusas. Esto ha hecho que casi dos millones de familias hayan perdido todo.

El tema de los menores ha sido igual de preocupante. Estimaciones de la ONU apuntan que más de 3.600 escuelas y universidades han sido atacadas. La consecuencia ha sido miles de jóvenes obligados a estudiar de forma remota.

Aproximadamente 12.7 millones de personas han necesitado ayuda humanitaria. La presencia de Estados Unidos abre la posibilidad de que haya paz, tal como ocurrió con Israel y Gaza.

