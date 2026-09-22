Venezolanos protestan en Caracas contra la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Un grupo de aproximadamente 50 venezolanos se manifestó este martes en Caracas para rechazar la participación de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y la agenda diplomática que desarrolla esta semana en Nueva York.

Los manifestantes se concentraron frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde expresaron su inconformidad tanto con el reconocimiento internacional que recibe la mandataria como con la influencia de Estados Unidos en el actual escenario político venezolano.

Rodríguez asumió la presidencia en enero, tras la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro en un operativo ejecutado por Estados Unidos. Desde entonces, su gobierno ha impulsado una estrategia para recuperar vínculos con gobiernos, empresas y organismos multilaterales después de años de aislamiento internacional.

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“¡No nos representa!”, el mensaje de los manifestantes

Durante la protesta, los asistentes corearon de forma repetida la consigna “¡No nos representa!”, en referencia a la presencia de Rodríguez ante las Naciones Unidas.

Los opositores acusan al organismo internacional de “legitimar” a la presidenta interina y cuestionan lo que consideran un “tutelaje” de Washington sobre Venezuela, al estimar que ha desplazado la prometida transición democrática.

“No queremos más este tutelaje que nos está dañando”, afirmó Nuris Medina, abogada de 65 años que participó en la concentración.

Los manifestantes exhibieron pancartas en español e inglés con mensajes como “Delcy arrodillada ante el imperio” y “Venezuela tiene voz y no es la de Delcy”.

Por su parte, David, un estudiante universitario que prefirió reservar su apellido por temor a represalias, aseguró que la situación genera indignación entre los ciudadanos.

“Nos indigna aún más a los venezolanos que estemos en una circunstancia deplorable del país y aun así se esté legitimando a una persona que también es responsable de toda la miseria que hemos vivido”, sostuvo.

Rodríguez fortalece agenda internacional en Nueva York

La presidenta interina llegó el lunes a Nueva York, donde sostuvo reuniones con directivos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Además, fue recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres, en un encuentro protocolario.

El líder del partido La Causa R, Andrés Velásquez, quien acompañó la protesta, afirmó que el reconocimiento internacional no reemplaza la legitimidad electoral.

“Ella puede tratar de buscarse todo el reconocimiento internacional que quiera, pero eso no sustituye jamás lo que es el voto popular”, manifestó.

Rodríguez participa este martes en el debate general de la Asamblea General y tiene previsto reunirse durante la noche con el expresidente estadounidense Donald Trump. Su intervención ante el plenario de la ONU está programada para este miércoles.

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Entre los asistentes a la manifestación también estuvo el activista político José Gregorio Ochoa, de 60 años, quien calificó la agenda internacional de la mandataria como “una bofetada al pueblo venezolano”, al considerar que nunca fue elegida mediante votación popular.

La protesta refleja el rechazo de un sector de la oposición venezolana a la nueva estrategia de acercamiento internacional impulsada por el gobierno interino, en medio de un contexto político que continúa generando divisiones dentro del país.