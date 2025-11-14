CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos destruye nueva embarcación en el Caribe: son 4 los muertos

Con este reciente incidente, ya suman 21 las embarcaciones bombardeadas en el marco de estas operaciones, con un saldo que supera las 80 muertes.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
12:03 p. m.
Una nueva operación militar de Estados Unidos en el Caribe volvió a encender las alarmas internacionales, luego de que fuerzas estadounidenses destruyeran esta semana una presunta embarcación utilizada para el transporte de drogas, hecho en el que murieron las cuatro personas que viajaban a bordo.

Nuevo ataque de EE. UU. en el Caribe

La noticia fue revelada por medios estadounidenses que citaron a un funcionario del Departamento de Defensa.

Aunque aún no existe claridad sobre la fecha exacta del ataque, fuentes consultadas por CBS News aseguran que ocurrió el lunes 10 de noviembre, mientras que el New York Times lo ubica el miércoles.

Ambas versiones coinciden en que la información proviene de declaraciones de un funcionario del Pentágono que pidió no ser identificado.

Desde septiembre, Washington ha desplegado buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en el Caribe como parte de una ofensiva contra el narcotráfico que, según sostienen, tiene origen en Venezuela y Colombia.

Con este reciente incidente, ya suman 21 las embarcaciones bombardeadas en el marco de estas operaciones, con un saldo que supera las 80 muertes.

La contundencia de estas acciones ha generado preocupación en la comunidad internacional. La ONU, junto con varios gobiernos, ha criticado la estrategia estadounidense.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que existen “fuertes indicios” de posibles ejecuciones “extrajudiciales” durante estas operaciones navales.

Pese a los cuestionamientos, Washington ha dejado claro que no planea reducir la intensidad de estas misiones. De hecho, el martes llegó a la región un portaaviones estadounidense, lo que representa un aumento significativo de la presencia militar desplegada por el país norteamericano en el Caribe.

Venezuela reacciona a ataques de EE. UU. en el Caribe

La reacción desde Caracas no se hizo esperar. Ese mismo día, Venezuela activó nuevos ejercicios militares en todo el territorio nacional, argumentando que se trata de medidas necesarias para enfrentar lo que denominan “amenazas imperiales” provenientes de Estados Unidos.

Mientras ambas naciones refuerzan su presencia militar, crece la preocupación por una posible escalada que podría tensar aún más la situación en el Caribe y abrir un nuevo capítulo de confrontación en la región.

