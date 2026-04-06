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VIDEO | Primeras imágenes de la Luna captadas por los astronautas de la misión Artemis II

La tripulación de la cápsula Orion analizó cráteres y cordilleras lunares. El astronauta Jeremy Hansen propuso bautizarlos con el nombre de la fallecida esposa del comandante de la misión.

Yhonay Díaz

abril 06 de 2026
06:40 p. m.
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La misión Artemis II alcanzó su sexto día de operaciones transmitiendo imágenes en directo durante su sobrevuelo lunar, marcando un hito significativo en el retorno de la humanidad a las proximidades de nuestro satélite natural.

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La tripulación a bordo de la cápsula Orion documentó visualmente cráteres y cordilleras de la superficie lunar previo al avistamiento del lado oculto de la Luna.

La misión Artemis II representa el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA, diseñado para establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar futuras misiones a Marte.

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Bautizarán cráter de la Luna con nombre de la fallecida esposa del comandante de Artemis II

Uno de los momentos más emotivos de la misión ocurrió cuando el astronauta canadiense Jeremy Hansen propuso bautizar un cráter lunar con el nombre de Carol, la fallecida esposa del comandante Rey White.

La propuesta adquiere particular significado al tratarse de una formación ubicada en una posición singular del satélite.

"Hace varios años cuando comenzamos este viaje en nuestra única familia de astronautas perdimos a alguien", expresó Hansen durante la transmisión.

El astronauta detalló que "hay una formación en un lugar muy interesante de la luna justo en el límite entre la cara visible y la cara oculta".

La ubicación estratégica de esta formación lunar presenta características únicas para la observación terrestre.

De hecho está justo en la cara visible de ese límite por lo que en ciertos momentos del tránsito podemos verla desde la tierra (…) Perdimos a un ser querido, su nombre era Carol, la esposa del rey y la madre de Kathy y Emma.

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Nuevos hallazgos de la Luna en la misión Artemis II

La cápsula Orion, con su tripulación internacional, continúa recopilando datos científicos valiosos sobre la superficie lunar.

Las imágenes transmitidas en directo permiten a la audiencia global presenciar momentos históricos de exploración espacial, mientras la tripulación realiza observaciones científicas de cráteres y formaciones geológicas lunares.

Estas observaciones contribuirán al conocimiento científico necesario para futuras misiones de alunizaje.

La propuesta de nomenclatura lunar presentada por Hansen refleja la dimensión humana de las exploraciones espaciales, combinando logros científicos con reconocimientos personales significativos para la comunidad astronáutica.

La decisión final sobre nombres de formaciones lunares corresponde a organismos internacionales especializados en nomenclatura astronómica.

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