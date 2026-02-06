Así luce la frontera con Ecuador tras el levantamiento de los aranceles a productos colombianos

Después de varios meses de afectaciones económicas, la frontera entre Colombia y Ecuador comienza a recuperar el dinamismo comercial que la caracterizaba.

La decisión del Gobierno ecuatoriano de levantar los aranceles a productos colombianos fue recibida con expectativa y alivio en Ipiales, uno de los principales puntos de intercambio entre ambos países.

La medida representa un impulso para cientos de empresas, transportadores y trabajadores que dependen del comercio binacional y que vieron reducidas sus actividades durante la vigencia de las restricciones.

¿Cómo está la frontera con Ecuador tras el levantamiento de los aranceles?

En el Puente Internacional de Rumichaca ya comienzan a evidenciarse los primeros efectos de la decisión ecuatoriana. Según autoridades y habitantes de la zona, se ha observado un aumento en el tránsito de vehículos de carga pesada y tractomulas que movilizan mercancías entre los dos países.

El anuncio genera esperanza para miles de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad comercial fronteriza, una de las principales fuentes de ingresos de esta región del sur del país.

¿Cuántos empleos podrían recuperarse?

Uno de los aspectos más destacados de la medida es su impacto sobre el empleo.

De acuerdo con las autoridades locales, las restricciones arancelarias implementadas durante los últimos tres meses afectaron a cerca de 2.000 trabajadores vinculados al intercambio comercial entre Colombia y Ecuador.

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Sin embargo, la expectativa es aún mayor. El alcalde de Ipiales aseguró que la reactivación económica podría beneficiar a cerca de 8.000 empleos entre las ciudades de Ipiales, en Colombia, y Tulcán, en Ecuador.

Hay una gran expectativa porque se subsanaría al menos la problemática de casi 3.000 familias en Ipiales y más de 5.000 familias en el lado ecuatoriano, concretamente en Tulcán, frente a esta medida.

¿Por qué fue tan importante eliminar los aranceles?

Las tarifas impuestas afectaron el flujo comercial entre ambos países, reduciendo el movimiento de mercancías y golpeando sectores como el transporte de carga, el comercio y los servicios asociados a la actividad fronteriza.

Durante este periodo, muchos empresarios reportaron dificultades para mantener sus operaciones y cientos de trabajadores vieron disminuidas sus oportunidades laborales debido a la reducción del intercambio económico.

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Por esa razón, la eliminación de estas barreras es vista como una oportunidad para recuperar la actividad productiva y fortalecer nuevamente las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador.

Ahora, aunque el anuncio ecuatoriano fue celebrado, las autoridades consideran que aún falta un paso clave y es que el Gobierno colombiano también elimine los aranceles mediante un decreto que permita restablecer plenamente el libre comercio entre ambas naciones.

Según las proyecciones locales, si ambos países desmontan las restricciones, entre 250 y 300 tractomulas podrían volver a cruzar diariamente por el Puente Internacional de Rumichaca, fortaleciendo la economía de toda la región fronteriza.