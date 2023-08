Hermana del colombiano Edwin Arrieta, asesinado en Tailandia, pide ayuda para repatriar su cuerpo

Darling Arrieta es la hermana de Edwin Arrieta, el cirujano plástico colombiano que fue asesinado en Tailandia. Su cuerpo fue encontrado desmembrado en un vertedero de basura de la isla. El presunto responsable es un reconocido chef español, hijo del actor Rodolfo Sancho.

Este caso fue noticia en varios diarios del mundo, e incluso se habló de una supuesta relación entre Edwin y Daniel; sin embargo, esto es motivo de investigación. La familia de la víctima desde Colombia pide justicia en el caso y ayuda para repatriar el cuerpo. También exige respeto hacia el colombiano, del que mucho se ha dicho.

Darling Arrieta, hermana de Edwin, habló con Noticias RCN sobre los momentos previos a la muerte del cirujano. Reveló que había tenido una conversación por Instagram con Daniel Sancho para preguntarle por el paradero de Edwin y que este le había respondido que no sabía, pero que se había visto con él en la playa. Una corazonada alertó a esta mujer, que fue quien avisó a las autoridades sobre sus sospechas hacia Sancho.

También se refirió a lo que han vivido ella y sus padres desde que su hermano falleció.

Noticias RCN: ¿Cómo va el proceso de repatriación?

Darling Arrieta: los informes de las autoridades tailandesas tienen que ser traducidos a español. Por eso pedimos que por favor se agilice eso y los tiempos sean más cortos porque yo creo que aquí prima el derecho de la familia, sobre todo de unas personas de la tercera edad. Eso es lo que mi mamá pide, las cenizas de mi hermano, ella no quiere el cuerpo. Ya tiene el sitio en donde va a tener a mi hermano. Es horrible porque todos los días nos levantamos sabiendo que su cuerpo está allá y que no le podemos dar cristiana sepultura.

¿Cómo han sido estos días?

Darling Arrieta: Es una cruz bastante pesada. Me toca hacerle frente a mis papás. Mi mamá es diabética y me toca velar por ambos. He tenido que hacerle frente a todo esto. No quiero que este crimen quede impune.