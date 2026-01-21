CANAL RCN
Colombia Video

¿Cuál podría ser el impacto económico de la imposición de aranceles a productos colombianos en el Ecuador?

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, vendió la idea como una “tasa de seguridad” para contrarrestar el narcotráfico y los grupos criminales en la frontera.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
10:02 p. m.
El anuncio que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizó desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, de imponer un arancel del 30% a los productos de exportación colombianos tomó por sorpresa a los empresarios del país.

Según el mandatario, la medida obedece a la falta de cooperación del Gobierno de Gustavo Petro para erradicar el narcotráfico y los grupos criminales en la zona de frontera, donde operan las disidencias de las Farc.

En redes sociales, explicó que la medida entrará en vigor el primero de febrero del 2026 y se extenderá “hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

Y, en declaraciones entregadas a la prensa, explicó que dicha tasa “va a servir para financiar el costo de la seguridad, porque la tecnológica cuesta, el control fronterizo cuesta”.

Gremios responden con inmensa preocupación a las declaraciones de Noboa:

De acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Ecuador es el sexto socio comercial de Colombia. Su presidente, Javier Díaz, explicó en declaraciones recientes que lo es, “particularmente, para sus manufacturas y para su energía eléctrica”; ya que, entre los productos que más se exportan al vecino país están la energía, el azúcar, el café y los plásticos.

En total, las exportaciones anuales a Ecuador oscilan los 1.800 a 2.000 millones de dólares y, por tanto, “este tipo de medidas terminan afectando al consumidor, por supuesto, y terminan afectando al sector productivo”, indicó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master.

La medida es alarmante, especialmente, para el sector del plástico, cuyo segundo mercado es el Ecuador. “El efecto es muy grande porque el 30% es un valor muy alto. Un arancel del 30%, sencillamente, saca al sector del mercado”, advirtió Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos.

Sin embargo, Noboa insiste en que ha “conversado (con el presidente Petro) varias veces sobre el tema de seguridad” y, aunque “siempre dice que va a ejercer control, que va a ejercer control sobre la guerrilla en la frontera, no lo hemos visto. No estamos en la misma página”.

