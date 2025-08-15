¡Llegó el día! Trump y Putin se citan en Alaska para una cumbre clave sobre Ucrania

Este viernes, Donald Trump y Vladímir Putin protagonizarán en Alaska una de las reuniones más esperadas y polémicas desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Será la primera vez que el presidente ruso visite territorio occidental desde el inicio del conflicto, que ha dejado decenas de miles de muertos y en el que Moscú ha intensificado sus avances en las últimas semanas.

La cita fue sugerida por Putin y aceptada por Trump, quien ha advertido que el encuentro podría terminar en minutos si no hay señales de compromiso. El mandatario estadounidense lo describe como una reunión exploratoria para “poner a prueba” a su homólogo, y calcula que hay un 25% de probabilidades de fracaso.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no fue invitado y ha rechazado las presiones de Trump para ceder territorios ocupados por Rusia. Aun así, el estadounidense asegura que cualquier acuerdo final incluiría un encuentro tripartito para negociar el futuro de las zonas en disputa.

Un escenario cargado de tensión

Las conversaciones se desarrollarán en la Base Aérea Elmendorf, el mayor complejo militar de Alaska, en un formato que comenzará con una reunión a puerta cerrada con intérpretes, seguida de un almuerzo de trabajo con asesores. Ninguno de los dos líderes tiene previsto salir a Anchorage, donde manifestantes han desplegado mensajes de apoyo a Ucrania.

La reunión llega tras críticas a Trump por suavizar temporalmente sanciones para permitir la llegada de la delegación rusa y el uso de medios financieros en Alaska. Para muchos analistas, el simple hecho de que Putin participe en esta cumbre ya representa una victoria simbólica para el Kremlin, pues rompe parcialmente su aislamiento internacional y le otorga visibilidad en Occidente.

Exiliados y opositores rusos, como Yulia Navalnaya —viuda de Alexéi Navalni—, han pedido que la agenda incluya la liberación de prisioneros políticos, periodistas y civiles ucranianos detenidos por expresar su oposición a la guerra.

Expertos advierten que, aunque Trump tiene herramientas para presionar a Moscú, Putin podría recurrir a concesiones aparentes para distraer y ganar tiempo, sin comprometerse a un verdadero cambio en Ucrania. Sea cual sea el resultado, la cita en Alaska será observada con atención por gobiernos europeos, Kiev y la comunidad internacional.