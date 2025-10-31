Tres hermanos fueron asesinados y calcinados tras caer en una estafa amorosa por internet

En Morata de Tajuña, un pequeño municipio cercano a Madrid, se conoció el asesinato de tres hermanos que cayeron en una estafa romántica por internet.

Capturan al asesino de tres hermanos en España

Un jurado popular declaró culpable a Dilawar Hussain, un hombre de nacionalidad pakistaní y de unos cuarenta años, por el asesinato de dos hermanas y su hermano discapacitado en Morata de Tajuña, en la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía solicitó una pena de 36 años de prisión, mientras el juez encargado del caso dará a conocer la sentencia definitiva en los próximos días.

¿Por qué asesinó a los tres hermanos?

Según se conoció durante el juicio, las víctimas mantenían una relación de arrendamiento con Hussain, quien vivía en la misma vivienda como inquilino.

Con el tiempo, el hombre terminó prestándoles dinero después de que las hermanas se vieran envueltas en una estafa sentimental a través de internet.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos y la información revelada, las dos mujeres sostenían contacto en línea con dos individuos que decían ser militares estadounidenses, uno de ellos usando fotografías del general Wesley Clark, excomandante supremo de la OTAN.

Los supuestos militares lograron ganarse su confianza y las convencieron de que uno de ellos había muerto, dejándoles una herencia millonaria. Sin embargo, les exigían dinero para realizar los supuestos trámites que permitirían acceder a esa fortuna.

Las víctimas, creyendo en la promesa, comenzaron a pedir préstamos a conocidos del vecindario para reunir las sumas solicitadas.

Y fue en ese contexto que acudieron a su inquilino, Dilawar Hussain, quien les entregó alrededor de 50.000 euros. Sin embargo, al no poder devolverle el dinero, la relación entre ellos se tornó cada vez más tensa.

Asesino de los tres hermanos en España había golpeado a uno de ellos con un martillo

A comienzos de 2023 se registró el primer episodio violento. Hussain golpeó a una de las hermanas en la cabeza con un martillo, lo que le valió una condena de dos años de prisión.

No obstante, al no tener antecedentes penales, obtuvo la libertad condicional en septiembre de ese mismo año.

Solo tres meses después, en diciembre de 2023, se produjo el desenlace más violento. Las autoridades determinaron que Hussain asesinó a las dos mujeres y a su hermano discapacitado dentro de la vivienda, y luego intentó incinerar los cuerpos para borrar las evidencias.

¿Cómo hallaron los cuerpos de los tres hermanos asesinados?

Los cadáveres fueron hallados parcialmente calcinados y presentaban signos de haber sido golpeados con una barra de hierro.

Asimismo, revelaron que el hallazgo se produjo luego de que los vecinos alertaran a la policía al notar que no veían a los tres hermanos desde hacía varias semanas. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, encontraron la escena que confirmó las sospechas de un crimen múltiple.

Asesino confesó haber matado a los tres hermanos en España

Tras el descubrimiento, Dilawar Hussain se entregó voluntariamente a las autoridades en enero de 2024, confesando lo ocurrido.

Mientras permanecía recluido en una prisión del área metropolitana de Madrid, fue acusado de un cuarto asesinato, esta vez el de su compañero de celda, un ciudadano búlgaro de 39 años, hecho que será juzgado en un proceso aparte.