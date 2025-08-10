CANAL RCN
Confirman cuatro muertos tras colapso de un edificio en Madrid

Durante la noche, los equipos de rescate habían encontrado los dos primeros cuerpos entre los escombros, y horas después confirmaron el hallazgo de las dos víctimas restantes.

Foto: AFP

octubre 08 de 2025
07:36 a. m.
El número de víctimas mortales por el derrumbe de un edificio en construcción en el centro de Madrid aumentó a cuatro, luego de que los servicios de emergencia hallaran durante la madrugada de este miércoles los cuerpos de las dos personas que permanecían desaparecidas.

Grave emergencia en Madrid: Colapsó edificio en el centro de la ciudad

El accidente ocurrió este 7 de octubre en un inmueble ubicado en las cercanías de la Plaza Mayor, una de las zonas más turísticas de la capital española.

Durante la noche, los equipos de rescate habían encontrado los dos primeros cuerpos entre los escombros, y horas después confirmaron el hallazgo de las dos víctimas restantes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informó en su cuenta de X sobre la recuperación de los últimos cuerpos y expresó su solidaridad con los afectados.

"Todo nuestro cariño y apoyo a sus familias, amigos y compañeros en este durísimo momento”, escribió.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también envió un mensaje de condolencia: “Un sentido abrazo a las familias, amigos y compañeros de las cuatro personas fallecidas en el derrumbe del edificio en el centro de Madrid”.

Según los servicios de emergencia, entre las víctimas se encuentran tres hombres que trabajaban en la obra y una mujer que se desempeñaba como supervisora.

Medios locales indicaron que los obreros eran originarios de Malí, Guinea y Ecuador. Además, tres personas resultaron con heridas leves.

Confirman que van cuatro muertos tras colapso de edificio en Madrid

El edificio colapsado era una antigua oficina que estaba siendo reformada para convertirse en hotel. De acuerdo con los registros del Ayuntamiento de Madrid, la obra contaba con permiso de construcción desde febrero.

Por el momento, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del derrumbe y verificar si se cumplieron las normas de seguridad en la obra.

