CANAL RCN
Internacional

Nuevo incendio en planta petrolera de Venezuela: esto se sabe

Según los reportes, el incidente ocurrió cuando una fuerte explosión alertó a quienes se encontraban en las cercanías del complejo.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
12:55 p. m.
Un nuevo incendio se registró en la planta petrolera Petrocedeño, ubicada en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela.

Reportan nuevo incendio en planta petrolera de Venezuela

Así lo confirmaron fuentes sindicales y del cuerpo de bomberos, que señalaron que la emergencia fue controlada oportunamente y no dejó personas lesionadas.

Según los reportes, el incidente ocurrió la tarde de este miércoles, cuando una fuerte explosión alertó a quienes se encontraban en las cercanías del complejo.

Minutos después, columnas de humo comenzaron a elevarse desde la zona industrial, que habitualmente permanece bajo estrictas medidas de seguridad por el tipo de operaciones que allí se realizan.

Petrocedeño es una de las instalaciones encargadas de procesar crudo extrapesado proveniente de la faja petrolífera del Orinoco, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos del mundo y cuya explotación exige complejos procesos de extracción y mejoramiento.

José Bodas, secretario general de la federación de trabajadores petroleros, señaló a la AFP que el incendio se originó específicamente en la destiladora atmosférica del área operada por empresas mixtas.

Ayer mismo fue controlado y no hay accidentados. No hay lesionados ni heridos de los trabajadores, ya fue controlado totalmente”, confirmó.

Una fuente del cuerpo de bomberos ratificó que el fuego fue sofocado “en su totalidad”, aunque no entregó mayores detalles sobre las causas que lo provocaron.

Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni la estatal Petróleos de Venezuela han respondido a las solicitudes de información sobre el incidente.

Este es el segundo incendio reportado en menos de un mes en el mismo complejo. El pasado 6 de noviembre también se registró un siniestro que generó afectaciones en comunidades cercanas debido a la densa nube de humo, situación que fue atendida días después por la gobernación de Anzoátegui.

Grave crisis en el sector petrolero de Venezuela

El nuevo episodio se suma a la lista de incidentes que afectan a la industria petrolera venezolana, cuya significativa caída en capacidad operativa ha sido atribuida por el régimen a las sanciones internacionales.

Sin embargo, especialistas destacan que la crisis se debe principalmente a años de desinversión, mala gestión y graves escándalos de corrupción que han debilitado la infraestructura del sector energético.

