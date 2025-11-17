CANAL RCN
Internacional

Donald Trump anuncia decisiones clave sobre el futuro de Venezuela

El mandatario se pronunció sobre los planes que involucran directamente a América Latina.

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
07:57 a. m.
El mandatario estadounidense ya tomó una decisión sobre los pasos que seguirá respecto a Venezuela.

Presidente Donald Trump afirma que los días de Nicolás Maduro en el régimen "están contados”
¿Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela?

En las últimas semanas, Washington ha reforzado su presencia militar en América Latina con el despliegue de buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados. Además, lanzó ataques contra 21 presuntas narcolanchas, dejando un saldo de al menos 80 muertos.

Venezuela ha rechazado tajantemente estas acciones, denunciando que el operativo militar estadounidense busca, de alguna forma, derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas”, declaró Donald Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

El USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó al Caribe con el objetivo declarado de combatir el tráfico de narcóticos en la región. Washington también anunció que la próxima semana realizará ejercicios militares junto a Trinidad y Tobago, según informó la cancillería de ese país caribeño.

Sin embargo, Caracas teme que este despliegue, que incluye también aviones furtivos F-35 enviados a Puerto Rico y buques de la Armada en aguas cercana, sea parte de un complot que pueda derivar en un ataque directo contra territorio venezolano.

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela
¿Qué dijo el presidente de Colombia sobre la situación política de EE.UU?

El presidente Gustavo Petro ha señalado que el objetivo final de la operación estadounidense sería apoderarse de la riqueza petrolera venezolana y desestabilizar la región.

Ante este panorama, Venezuela anunció su propio despliegue militar a nivel nacional para contrarrestar la creciente presencia naval de Estados Unidos frente a sus costas.

