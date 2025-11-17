CANAL RCN
Internacional

¿Cuántos ataques ha hecho Estados Unidos contra narcolanchas cerca de Venezuela?

El despliegue militar ha dejado una alta cantidad de barcos explotados y muertes.

Uno de los buques desplegados.
Uno de los buques desplegados, el DDG 107. Foto: Armada de Estados Unidos.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
10:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde que Donald Trump retornó al poder de Estados Unidos, uno de los pilares de su gestión ha sido hacerle frente al narcotráfico. Además, ha tenido entre ojos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Estados Unidos anunció la operación ‘Lanza del Sur’ en 31 países del hemisferio occidental
RELACIONADO

Estados Unidos anunció la operación ‘Lanza del Sur’ en 31 países del hemisferio occidental

Ambos aspectos han quedado condensados en el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico. Lo mejor del arsenal norteamericano ha estado en los alrededores de las costas, a no muchas millas náuticas de Venezuela y Colombia.

Despliegue inició en agosto

En agosto, el Departamento de Defensa dio la orden del despliegue que, para ese momento, solamente iba a ser en el Caribe. Cuatro mil uniformados hicieron presencia en los poderosos buques.

Cabe mencionar que para ese momento ya estaba vigente la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro. Entonces, la tensión comenzó a ser una realidad y las unidades venezolanas estuvieron listas.

Más de 10 ataques y casi 80 muertes

Insight Crime hizo una cronología con todos los ataques que se han hecho. El primero, que hizo bastante eco a nivel mundial, se dio el 2 de septiembre. Las tropas explotaron una lancha que salió de Sucre (Venezuela). 11 personas murieron.

La huelga que le pidió Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos si lo llegan a derrocar
RELACIONADO

La huelga que le pidió Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos si lo llegan a derrocar

El segundo llegó el 15 de septiembre con el saldo de tres fallecidos. Este ataque generó opiniones en Colombia, debido a que entre los muertos estuvo Alejandro Carranza, pescador que tuvo líos con la justicia hace casi una década.

Un día después ocurrió el tercer ataque contra tres embarcaciones. El saldo fueron tres muertos. El 19 de septiembre hubo otro a 80 millas náuticas de Isla Beata.

Con la llegada de octubre, se dio un ataque que dejó seis muertes. En lo corrido del mes, hubo varias explosiones, pero la más grande se dio el 24 de octubre. Esta dejó el número más alto de fallecidos hasta el momento en un mismo hecho: 15.

Hasta el 9 de noviembre, se registraron 17 ataques contra 20 lanchas, dejando 76 muertos. La comunidad internacional ha cuestionado la legitimidad de la estrategia, pero Estados Unidos la ha respaldado por motivos de seguridad nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Donald Trump anuncia decisiones clave sobre el futuro de Venezuela

Artistas

Murió icónica actriz que participó en reconocidas series de televisión: esto se informó

Donald Trump

Presidente Trump sugiere que podría conversar con Nicolás Maduro

Otras Noticias

Alfredo Morelos

"Cobarde": Alfredo Morelos, figura de Atlético Nacional, tuvo fuerte cruce con periodista tras partido vs. América

Todo sucedió en la zona mixta tras la clasificación de Atlético Nacional a la final de la Copa BetPlay 2025. Este es el video.

Fenómenos naturales

Fuego y Lodo: Armero, 40 años después de la avalancha que marcó a Colombia

Siete días después de la herida abierta por el Palacio de Justicia, Colombia se enfrentó a un horror silencioso que pasó del fuego de la guerra al lodo de la naturaleza.

Cuidado personal

Primeras heces de los recién nacidos podrían revelar detalles de su salud en el futuro

Finanzas personales

¿Otra vez sin plata en diciembre? La psicología explica por qué te pasa

YouTube

YouTube se transforma y llega a sus usuarios con nuevas funciones: ¿de qué se trata?