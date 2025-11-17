¿Cuántos ataques ha hecho Estados Unidos contra narcolanchas cerca de Venezuela?

Desde que Donald Trump retornó al poder de Estados Unidos, uno de los pilares de su gestión ha sido hacerle frente al narcotráfico. Además, ha tenido entre ojos al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Ambos aspectos han quedado condensados en el despliegue militar en el Caribe y el Pacífico. Lo mejor del arsenal norteamericano ha estado en los alrededores de las costas, a no muchas millas náuticas de Venezuela y Colombia.

Despliegue inició en agosto

En agosto, el Departamento de Defensa dio la orden del despliegue que, para ese momento, solamente iba a ser en el Caribe. Cuatro mil uniformados hicieron presencia en los poderosos buques.

Cabe mencionar que para ese momento ya estaba vigente la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro. Entonces, la tensión comenzó a ser una realidad y las unidades venezolanas estuvieron listas.

Más de 10 ataques y casi 80 muertes

Insight Crime hizo una cronología con todos los ataques que se han hecho. El primero, que hizo bastante eco a nivel mundial, se dio el 2 de septiembre. Las tropas explotaron una lancha que salió de Sucre (Venezuela). 11 personas murieron.

RELACIONADO La huelga que le pidió Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos si lo llegan a derrocar

El segundo llegó el 15 de septiembre con el saldo de tres fallecidos. Este ataque generó opiniones en Colombia, debido a que entre los muertos estuvo Alejandro Carranza, pescador que tuvo líos con la justicia hace casi una década.

Un día después ocurrió el tercer ataque contra tres embarcaciones. El saldo fueron tres muertos. El 19 de septiembre hubo otro a 80 millas náuticas de Isla Beata.

Con la llegada de octubre, se dio un ataque que dejó seis muertes. En lo corrido del mes, hubo varias explosiones, pero la más grande se dio el 24 de octubre. Esta dejó el número más alto de fallecidos hasta el momento en un mismo hecho: 15.

Hasta el 9 de noviembre, se registraron 17 ataques contra 20 lanchas, dejando 76 muertos. La comunidad internacional ha cuestionado la legitimidad de la estrategia, pero Estados Unidos la ha respaldado por motivos de seguridad nacional.